TMZ: Мадонна после выписки из больницы не встает с кровати

Американская певица Мадонна по-прежнему чувствует себя плохо, несмотря на выписку из больницы после бактериальной инфекции, сообщило издание TMZ со ссылкой на источники. По информации издания, она не встает с кровати и испытывает приступы тошноты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мадонна

Фото: Eduardo Munoz/File Photo, Reuters Мадонна

Фото: Eduardo Munoz/File Photo, Reuters

Как пишет TMZ, Мадонну выписали из отделения интенсивной терапии вечером в среду, 28 июня. Сейчас певица находится в своем доме в Нью-Йорке.

По словам источников, окончательное решение по поводу переноса начала ее юбилейного тура пока не принято. Мадонна не хочет отменять первые шоу в рамках тура, который должен начаться с 15 июля. При этом ее близкие советуют ей перенести их на более поздний срок и дать себе восстановиться после инфекции.

По информации издания, Мадонна была больна около месяца, но скрывала это, так как опасалась возможного переноса тура из-за обращения к медикам. В прошлую субботу, 24 июня, она потеряла сознание, после чего ее госпитализировали.

Ранее ее менеджер Гай Озри сообщал, что Мадонну госпитализировали с «серьезной бактериальной инфекцией» в отделение интенсивной терапии. Певица провела несколько дней под наблюдением врачей. Он также говорил, что из-за болезни ближайшие мероприятия с участием Мадонны, в том числе начало ее концертного тура, отложены на неопределенный срок.

Олеся Павленко