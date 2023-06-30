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TMZ: Мадонна после выписки из больницы не встает с кровати

Американская певица Мадонна по-прежнему чувствует себя плохо, несмотря на выписку из больницы после бактериальной инфекции, сообщило издание TMZ со ссылкой на источники. По информации издания, она не встает с кровати и испытывает приступы тошноты.

Мадонна

Мадонна

Фото: Eduardo Munoz/File Photo, Reuters

Мадонна

Фото: Eduardo Munoz/File Photo, Reuters

Как пишет TMZ, Мадонну выписали из отделения интенсивной терапии вечером в среду, 28 июня. Сейчас певица находится в своем доме в Нью-Йорке.

По словам источников, окончательное решение по поводу переноса начала ее юбилейного тура пока не принято. Мадонна не хочет отменять первые шоу в рамках тура, который должен начаться с 15 июля. При этом ее близкие советуют ей перенести их на более поздний срок и дать себе восстановиться после инфекции.

По информации издания, Мадонна была больна около месяца, но скрывала это, так как опасалась возможного переноса тура из-за обращения к медикам. В прошлую субботу, 24 июня, она потеряла сознание, после чего ее госпитализировали.

Ранее ее менеджер Гай Озри сообщал, что Мадонну госпитализировали с «серьезной бактериальной инфекцией» в отделение интенсивной терапии. Певица провела несколько дней под наблюдением врачей. Он также говорил, что из-за болезни ближайшие мероприятия с участием Мадонны, в том числе начало ее концертного тура, отложены на неопределенный срок.

Олеся Павленко

Фотогалерея

Мадонна и ее путь к успеху

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Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в американском городе Бей-Сити (штат Мичиган). Свое имя она получила от матери, которая через несколько месяцев после рождения шестого ребенка умерла от рака груди. В детстве Мадонна посещала католическую школу

Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в американском городе Бей-Сити (штат Мичиган). Свое имя она получила от матери, которая через несколько месяцев после рождения шестого ребенка умерла от рака груди. В детстве Мадонна посещала католическую школу

Фото: Alpha / Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В детстве Мадонна терпела издевательства старших братьев, но в школе была любимицей учителей. В 14 лет Мадонна удивила школьную публику: на конкурсе талантов исполнила песню «Baba O&#39;Riley» группы The Who в топе и шортах, покрытых розовой краской. За этот номер отец поместил Мадонну под домашний арест, а братья обозвали «шлюхой»

В детстве Мадонна терпела издевательства старших братьев, но в школе была любимицей учителей. В 14 лет Мадонна удивила школьную публику: на конкурсе талантов исполнила песню «Baba O'Riley» группы The Who в топе и шортах, покрытых розовой краской. За этот номер отец поместил Мадонну под домашний арест, а братья обозвали «шлюхой»

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 15 лет Мадонна начала заниматься балетом и пережила безответную любовь к своему учителю-гомосексуалу Кристоферу Флинну. Мадонна продолжила обучение в Мичиганском университете, но в 1978 году бросила учебу и уехала в Нью-Йорк. Там поступила в труппу к хореографу Перлу Лангу. Дебютировала в его постановке «Я больше никогда не видел других бабочек» в роли мальчика из еврейского гетто

В 15 лет Мадонна начала заниматься балетом и пережила безответную любовь к своему учителю-гомосексуалу Кристоферу Флинну. Мадонна продолжила обучение в Мичиганском университете, но в 1978 году бросила учебу и уехала в Нью-Йорк. Там поступила в труппу к хореографу Перлу Лангу. Дебютировала в его постановке «Я больше никогда не видел других бабочек» в роли мальчика из еврейского гетто

Фото: Reuters / Shunsuke Akatsuka

Переехав в Нью-Йорк, Мадонна столкнулась с финансовыми трудностями. Она работала в фастфуде, была гардеробщицей, натурщицей и ню-моделью. Она жила в одном из беднейших районов Нью-Йорка, а однажды стала жертвой изнасилования

Переехав в Нью-Йорк, Мадонна столкнулась с финансовыми трудностями. Она работала в фастфуде, была гардеробщицей, натурщицей и ню-моделью. Она жила в одном из беднейших районов Нью-Йорка, а однажды стала жертвой изнасилования

Фото: AP / Massimo Sambucetti

В 1979 году продюсеры Патрика Эрнандеса на пробах заметили исполнение Мадонной песни «Jingle Bells». В итоге она отправилась с Эрнандесом в международный тур. В начале 1980-х Мадонна подписала контракт с Сеймуром Стейном, основателем лейбла Sire Records

В 1979 году продюсеры Патрика Эрнандеса на пробах заметили исполнение Мадонной песни «Jingle Bells». В итоге она отправилась с Эрнандесом в международный тур. В начале 1980-х Мадонна подписала контракт с Сеймуром Стейном, основателем лейбла Sire Records

Фото: Reuters

В 1983 году вышел дебютный альбом певицы «Madonna». В течение года он занял 8-е место в чарте Billboard 200 и 6-е место в британском чарте. Затем Мадонна выпустила несколько удачных синглов, в частности «Holiday». Второй альбом «Like a Virgin» вышел в 1984 году. С песней «Like a Virgin» Мадонна выступила на первой церемонии награждения MTV Video Music Awards (на фото)

В 1983 году вышел дебютный альбом певицы «Madonna». В течение года он занял 8-е место в чарте Billboard 200 и 6-е место в британском чарте. Затем Мадонна выпустила несколько удачных синглов, в частности «Holiday». Второй альбом «Like a Virgin» вышел в 1984 году. С песней «Like a Virgin» Мадонна выступила на первой церемонии награждения MTV Video Music Awards (на фото)

Фото: AP

Свадьбу с Шоном Пенном в 1985 году Энди Уорхол назвал «самым захватывающим в жизни» событием, а присутствующих на торжестве гостей (на фото) «восхитительной смесью знаменитостей и ничтожеств». Сложные отношения с бытовым насилием и тюремными сроками Пенна за хулиганство в итоге закончились разводом

Свадьбу с Шоном Пенном в 1985 году Энди Уорхол назвал «самым захватывающим в жизни» событием, а присутствующих на торжестве гостей (на фото) «восхитительной смесью знаменитостей и ничтожеств». Сложные отношения с бытовым насилием и тюремными сроками Пенна за хулиганство в итоге закончились разводом

Фото: AP / Doug Pizac

В июле 1985 года журналы Penthouse и Playboy опубликовали фотографии обнаженной певицы, сделанные в конце 1970-х. Но на возгласы «Раздевайся!» на одном из концертов Мадонна ответила, что не снимет пиджак даже в дикую жару, так как это может быть использовано против нее

В июле 1985 года журналы Penthouse и Playboy опубликовали фотографии обнаженной певицы, сделанные в конце 1970-х. Но на возгласы «Раздевайся!» на одном из концертов Мадонна ответила, что не снимет пиджак даже в дикую жару, так как это может быть использовано против нее

По мнению журнала Rolling Stone, альбом «Like a Prayer», вышедший в 1989 году, «настолько близкий к искусству, насколько поп-музыка может быть». Издание включило его в список «500 лучших альбомов всех времен». С конца 1980-х годов СМИ стали называть Мадонну королевой поп-музыки

По мнению журнала Rolling Stone, альбом «Like a Prayer», вышедший в 1989 году, «настолько близкий к искусству, насколько поп-музыка может быть». Издание включило его в список «500 лучших альбомов всех времен». С конца 1980-х годов СМИ стали называть Мадонну королевой поп-музыки

Фото: Reuters

Мадонна обрела «духовное перерождение» с альбомом «Ray of Light», вышедшим в 1998 году, где она «внимательно всматривается в прошлое и много думает о мистической стороне бытия». Вознаграждением за труды стали сразу четыре премии «Грэмми»

Мадонна обрела «духовное перерождение» с альбомом «Ray of Light», вышедшим в 1998 году, где она «внимательно всматривается в прошлое и много думает о мистической стороне бытия». Вознаграждением за труды стали сразу четыре премии «Грэмми»

Фото: Reuters / Sam Mircovic

В 2000 году Мадонна вышла замуж за режиссера Гая Ритчи (на фото), в этом же году у звездной пары родился сын. Мадонна и Ритчи расстались в 2008 году

В 2000 году Мадонна вышла замуж за режиссера Гая Ритчи (на фото), в этом же году у звездной пары родился сын. Мадонна и Ритчи расстались в 2008 году

Фото: AP / Martin Cleaver

После альбома «American Life» Мадонну обвинили в отсутствии патриотизма. Певица неоднократно поднимала темы войн в Афганистане и Ираке, терактов 11 сентября, равенства полов. В 2003 году Мадонна выпустила детскую книгу «Английские розы». Сразу после этого Мадонна попала в очередной скандал на церемонии MTV из-за поцелуя с Бритни Спирс (на фото)

После альбома «American Life» Мадонну обвинили в отсутствии патриотизма. Певица неоднократно поднимала темы войн в Афганистане и Ираке, терактов 11 сентября, равенства полов. В 2003 году Мадонна выпустила детскую книгу «Английские розы». Сразу после этого Мадонна попала в очередной скандал на церемонии MTV из-за поцелуя с Бритни Спирс (на фото)

Фото: AP / Julie Jacobson

Во время турне «Live To Tell» Мадонна примеряла образ Иисуса Христа, выходя на сцену в терновом венке. Она также пыталась поднять проблему голодающих детей в Африке. Вскоре после окончания турне Мадонна усыновила младенца из Малави. Сегодня у Мадонны шестеро детей – двое родных и четверо усыновленных

Во время турне «Live To Tell» Мадонна примеряла образ Иисуса Христа, выходя на сцену в терновом венке. Она также пыталась поднять проблему голодающих детей в Африке. Вскоре после окончания турне Мадонна усыновила младенца из Малави. Сегодня у Мадонны шестеро детей – двое родных и четверо усыновленных

Фото: AP / Karel Prinsloo

«Иногда быть сильным — это не делать ничего, и наоборот, приложить силу — значит проявить слабость. Сила для меня — это в конечном итоге мудрость. Мудрость уместности» &lt;br> На фото (слева направо): Мадонна, продюсер Майкл Уилсон и королева Великобритании Елизавета II

«Иногда быть сильным — это не делать ничего, и наоборот, приложить силу — значит проявить слабость. Сила для меня — это в конечном итоге мудрость. Мудрость уместности»
На фото (слева направо): Мадонна, продюсер Майкл Уилсон и королева Великобритании Елизавета II

Фото: Reuters

«Быть блондинкой — это абсолютно другое душевное состояние. Я не могу точно объяснить это, но возможность быть блондинкой придает невероятную сексуальность. Мужчины действительно реагируют на это. Я люблю светлые волосы, но это действительно делает вас другим. С темными волосами я чувствую себя более уравновешенной, и я чувствую себя менее реалисткой со светлыми волосами. И еще я чувствую себя больше итальянкой, когда я брюнетка»

«Быть блондинкой — это абсолютно другое душевное состояние. Я не могу точно объяснить это, но возможность быть блондинкой придает невероятную сексуальность. Мужчины действительно реагируют на это. Я люблю светлые волосы, но это действительно делает вас другим. С темными волосами я чувствую себя более уравновешенной, и я чувствую себя менее реалисткой со светлыми волосами. И еще я чувствую себя больше итальянкой, когда я брюнетка»

Фото: AP / Miguel Villagran

В 2012 году в Москве Мадонна выступила со сцены с речью в поддержку панк-группы Pussy Riot. «Я бы хотела сказать несколько слов о Pussy Riot. Я очень хочу, чтобы каждый человек во всем мире имел право на отношение к нему как к человеку. Их действия не были угрозой церкви и правительству. Эти три девушки — Надя, Катя и Маша — сделали нечто смелое. Они заплатили за это. Я молюсь за их освобождение»

В 2012 году в Москве Мадонна выступила со сцены с речью в поддержку панк-группы Pussy Riot. «Я бы хотела сказать несколько слов о Pussy Riot. Я очень хочу, чтобы каждый человек во всем мире имел право на отношение к нему как к человеку. Их действия не были угрозой церкви и правительству. Эти три девушки — Надя, Катя и Маша — сделали нечто смелое. Они заплатили за это. Я молюсь за их освобождение»

Фото: Коммерсантъ / Максим Змеев

Позже она встретилась с участницами группы Pussy Riot и еще раз выразила им свою поддержку&lt;br> На фото: Мадонна (слева) с участницами группы Pussy Riot Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой (справа) на благотворительном концерте в Нью-Йорке

Позже она встретилась с участницами группы Pussy Riot и еще раз выразила им свою поддержку
На фото: Мадонна (слева) с участницами группы Pussy Riot Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой (справа) на благотворительном концерте в Нью-Йорке

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Мадонна считается самой коммерчески успешной исполнительницей в истории по версии Книги рекордов Гиннесса. В 2021 году журнал Forbes оценил ее состояние в $550 млн

Мадонна считается самой коммерчески успешной исполнительницей в истории по версии Книги рекордов Гиннесса. В 2021 году журнал Forbes оценил ее состояние в $550 млн

Фото: AP / Armando Franca

14 июня 2019 года вышел 14-й студийный альбом Мадонны «Madame X». В сентябре того же года стартовал тур, приуроченный к выходу пластинки. Певица выступала в камерной обстановке — преимущественно в театрах. Заключительное шоу состоялось 8 марта 2020 года в Париже

14 июня 2019 года вышел 14-й студийный альбом Мадонны «Madame X». В сентябре того же года стартовал тур, приуроченный к выходу пластинки. Певица выступала в камерной обстановке — преимущественно в театрах. Заключительное шоу состоялось 8 марта 2020 года в Париже

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

«Я сделала так много шоу — мировые туры на стадионах, спортивных аренах и прочее. Сейчас я чувствую, что должна попробовать что-то другое. Мне нравится делать интимные шоу и быть в состоянии непосредственного контакта с аудиторией»&lt;br> В рамках турне Madame X Мадонна запретила поклонникам пользоваться на ее концертах телефонами и другими гаджетами с камерами

«Я сделала так много шоу — мировые туры на стадионах, спортивных аренах и прочее. Сейчас я чувствую, что должна попробовать что-то другое. Мне нравится делать интимные шоу и быть в состоянии непосредственного контакта с аудиторией»
В рамках турне Madame X Мадонна запретила поклонникам пользоваться на ее концертах телефонами и другими гаджетами с камерами

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

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Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в американском городе Бей-Сити (штат Мичиган). Свое имя она получила от матери, которая через несколько месяцев после рождения шестого ребенка умерла от рака груди. В детстве Мадонна посещала католическую школу

Фото: Alpha / Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В детстве Мадонна терпела издевательства старших братьев, но в школе была любимицей учителей. В 14 лет Мадонна удивила школьную публику: на конкурсе талантов исполнила песню «Baba O'Riley» группы The Who в топе и шортах, покрытых розовой краской. За этот номер отец поместил Мадонну под домашний арест, а братья обозвали «шлюхой»

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 15 лет Мадонна начала заниматься балетом и пережила безответную любовь к своему учителю-гомосексуалу Кристоферу Флинну. Мадонна продолжила обучение в Мичиганском университете, но в 1978 году бросила учебу и уехала в Нью-Йорк. Там поступила в труппу к хореографу Перлу Лангу. Дебютировала в его постановке «Я больше никогда не видел других бабочек» в роли мальчика из еврейского гетто

Фото: Reuters / Shunsuke Akatsuka

Переехав в Нью-Йорк, Мадонна столкнулась с финансовыми трудностями. Она работала в фастфуде, была гардеробщицей, натурщицей и ню-моделью. Она жила в одном из беднейших районов Нью-Йорка, а однажды стала жертвой изнасилования

Фото: AP / Massimo Sambucetti

В 1979 году продюсеры Патрика Эрнандеса на пробах заметили исполнение Мадонной песни «Jingle Bells». В итоге она отправилась с Эрнандесом в международный тур. В начале 1980-х Мадонна подписала контракт с Сеймуром Стейном, основателем лейбла Sire Records

Фото: Reuters

В 1983 году вышел дебютный альбом певицы «Madonna». В течение года он занял 8-е место в чарте Billboard 200 и 6-е место в британском чарте. Затем Мадонна выпустила несколько удачных синглов, в частности «Holiday». Второй альбом «Like a Virgin» вышел в 1984 году. С песней «Like a Virgin» Мадонна выступила на первой церемонии награждения MTV Video Music Awards (на фото)

Фото: AP

Свадьбу с Шоном Пенном в 1985 году Энди Уорхол назвал «самым захватывающим в жизни» событием, а присутствующих на торжестве гостей (на фото) «восхитительной смесью знаменитостей и ничтожеств». Сложные отношения с бытовым насилием и тюремными сроками Пенна за хулиганство в итоге закончились разводом

Фото: AP / Doug Pizac

В июле 1985 года журналы Penthouse и Playboy опубликовали фотографии обнаженной певицы, сделанные в конце 1970-х. Но на возгласы «Раздевайся!» на одном из концертов Мадонна ответила, что не снимет пиджак даже в дикую жару, так как это может быть использовано против нее

По мнению журнала Rolling Stone, альбом «Like a Prayer», вышедший в 1989 году, «настолько близкий к искусству, насколько поп-музыка может быть». Издание включило его в список «500 лучших альбомов всех времен». С конца 1980-х годов СМИ стали называть Мадонну королевой поп-музыки

Фото: Reuters

Мадонна обрела «духовное перерождение» с альбомом «Ray of Light», вышедшим в 1998 году, где она «внимательно всматривается в прошлое и много думает о мистической стороне бытия». Вознаграждением за труды стали сразу четыре премии «Грэмми»

Фото: Reuters / Sam Mircovic

В 2000 году Мадонна вышла замуж за режиссера Гая Ритчи (на фото), в этом же году у звездной пары родился сын. Мадонна и Ритчи расстались в 2008 году

Фото: AP / Martin Cleaver

После альбома «American Life» Мадонну обвинили в отсутствии патриотизма. Певица неоднократно поднимала темы войн в Афганистане и Ираке, терактов 11 сентября, равенства полов. В 2003 году Мадонна выпустила детскую книгу «Английские розы». Сразу после этого Мадонна попала в очередной скандал на церемонии MTV из-за поцелуя с Бритни Спирс (на фото)

Фото: AP / Julie Jacobson

Во время турне «Live To Tell» Мадонна примеряла образ Иисуса Христа, выходя на сцену в терновом венке. Она также пыталась поднять проблему голодающих детей в Африке. Вскоре после окончания турне Мадонна усыновила младенца из Малави. Сегодня у Мадонны шестеро детей – двое родных и четверо усыновленных

Фото: AP / Karel Prinsloo

«Иногда быть сильным — это не делать ничего, и наоборот, приложить силу — значит проявить слабость. Сила для меня — это в конечном итоге мудрость. Мудрость уместности»
На фото (слева направо): Мадонна, продюсер Майкл Уилсон и королева Великобритании Елизавета II

Фото: Reuters

«Быть блондинкой — это абсолютно другое душевное состояние. Я не могу точно объяснить это, но возможность быть блондинкой придает невероятную сексуальность. Мужчины действительно реагируют на это. Я люблю светлые волосы, но это действительно делает вас другим. С темными волосами я чувствую себя более уравновешенной, и я чувствую себя менее реалисткой со светлыми волосами. И еще я чувствую себя больше итальянкой, когда я брюнетка»

Фото: AP / Miguel Villagran

В 2012 году в Москве Мадонна выступила со сцены с речью в поддержку панк-группы Pussy Riot. «Я бы хотела сказать несколько слов о Pussy Riot. Я очень хочу, чтобы каждый человек во всем мире имел право на отношение к нему как к человеку. Их действия не были угрозой церкви и правительству. Эти три девушки — Надя, Катя и Маша — сделали нечто смелое. Они заплатили за это. Я молюсь за их освобождение»

Фото: Коммерсантъ / Максим Змеев

Позже она встретилась с участницами группы Pussy Riot и еще раз выразила им свою поддержку
На фото: Мадонна (слева) с участницами группы Pussy Riot Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой (справа) на благотворительном концерте в Нью-Йорке

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Мадонна считается самой коммерчески успешной исполнительницей в истории по версии Книги рекордов Гиннесса. В 2021 году журнал Forbes оценил ее состояние в $550 млн

Фото: AP / Armando Franca

14 июня 2019 года вышел 14-й студийный альбом Мадонны «Madame X». В сентябре того же года стартовал тур, приуроченный к выходу пластинки. Певица выступала в камерной обстановке — преимущественно в театрах. Заключительное шоу состоялось 8 марта 2020 года в Париже

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

«Я сделала так много шоу — мировые туры на стадионах, спортивных аренах и прочее. Сейчас я чувствую, что должна попробовать что-то другое. Мне нравится делать интимные шоу и быть в состоянии непосредственного контакта с аудиторией»
В рамках турне Madame X Мадонна запретила поклонникам пользоваться на ее концертах телефонами и другими гаджетами с камерами

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

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