Мадонну выписали из больницы

Американскую певицу Мадонну, госпитализированную 28 июня с бактериальной инфекцией, выписали из больницы, сообщает CNN со ссылкой на источник. По его данным, 64-летнюю исполнительницу перевезли домой в Нью-Йорке на частной машине скорой помощи.

«Она в порядке»,— заверил собеседник телеканала, не приведя подробностей.

Из-за госпитализации все мероприятия с участием Мадонны, в том числе планировавшийся с 15 июля ее юбилейный тур, отложили. Ее менеджер Гай Озри сообщил, что у певицы «развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к пребыванию в течение нескольких дней в отделении интенсивной терапии». Она останется под наблюдением врачей до полного выздоровления.