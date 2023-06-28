Певицу Мадонну госпитализировали из-за бактериальной инфекции

Американскую певицу Мадонну госпитализировали в больницу из-за бактериальной инфекции. Все мероприятия с участием певицы отложены. Об этом сообщил ее менеджер Гай Озри.

«В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к пребыванию в течение нескольких дней в отделении интенсивной терапии»,— написал господин Озри в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ). По его словам, она будет находиться под наблюдением врачей до полного выздоровления.

Из-за болезни ближайшие мероприятия с участием Мадонны будут перенесены, в том числе начало юбилейного тура певицы в честь 40-летия ее музыкальной карьеры, которое было запланировано на 15 июля.

«Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты»,— добавил Гай Озри.

Олеся Павленко