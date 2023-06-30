Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье ввели штрафы за неправильное содержание домашних животных

Депутаты Заксобрания Оренбургской области поддержали введение штрафов за нарушение дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных. Решение принято на заседании регионального парламента 29 июня.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Так, штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб. грозит за выгул собаки без поводка и намордника в общественных местах, оставление без присмотра, купание в фонтанах, на пляжах и вход в помещения, куда с животными запрещено, за исключением собак-проводников, уточняют в Заксобрании региона. Санкции также будут приниматься в случае выгула животного выше 50 см в холке несовершеннолетними либо находящимися в алкогольном, наркотическом опьянении.

Под общественными местами в законе имеются ввиду улицы, площади, скверы, парки, дворы, детские площадки и пляжи. «Под запретом также помещения и территории для проведения культурно-зрелищных, спортивных мероприятий, общественный транспорт, подъезды жилых домов. Без поводка и намордника можно выгуливать собак только в специально определенных для этого местах»,– сообщают в региональном парламенте.

Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской областью решили также ввести штрафы за неправильное содержание питомцев. В губернскую думу внесен законопроект о соответствующих поправках в региональный закон об административных правонарушениях. Штрафы за нарушение дополнительных требований по содержанию домашних животных в проекте закона доходят до 15 тыс. руб.

Ани Айвазян

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...