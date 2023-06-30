В Оренбуржье ввели штрафы за неправильное содержание домашних животных

Депутаты Заксобрания Оренбургской области поддержали введение штрафов за нарушение дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных. Решение принято на заседании регионального парламента 29 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Так, штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб. грозит за выгул собаки без поводка и намордника в общественных местах, оставление без присмотра, купание в фонтанах, на пляжах и вход в помещения, куда с животными запрещено, за исключением собак-проводников, уточняют в Заксобрании региона. Санкции также будут приниматься в случае выгула животного выше 50 см в холке несовершеннолетними либо находящимися в алкогольном, наркотическом опьянении.

Под общественными местами в законе имеются ввиду улицы, площади, скверы, парки, дворы, детские площадки и пляжи. «Под запретом также помещения и территории для проведения культурно-зрелищных, спортивных мероприятий, общественный транспорт, подъезды жилых домов. Без поводка и намордника можно выгуливать собак только в специально определенных для этого местах»,– сообщают в региональном парламенте.

Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской областью решили также ввести штрафы за неправильное содержание питомцев. В губернскую думу внесен законопроект о соответствующих поправках в региональный закон об административных правонарушениях. Штрафы за нарушение дополнительных требований по содержанию домашних животных в проекте закона доходят до 15 тыс. руб.

Ани Айвазян