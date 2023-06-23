В Самарской области власти предлагают штрафовать за неправильное содержание питомцев

В Самарскую губернскую думу внесен законопроект о поправках в региональный закон об административных правонарушениях. С инициативой вышло правительство Самарской области. Документ опубликован на сайте регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Поправки предусматривают штрафы за нарушение дополнительных требований по содержанию домашних животных. Власти предлагают штрафовать за это физлиц от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностных лиц – от 5 тыс. до 7 тыс. руб., юрлиц – от 7 тыс. до 15 тыс. руб. При повторном правонарушении размер штрафа увеличивается. За неправильный выгул животных предлагают ввести аналогичные штрафы.

«Принятие проекта закона позволит повысить эффективность правового регулирования в области обращения с животными, что будет способствовать достижению целей защиты животных, прав граждан при обращении с животными»,– отмечают авторы законопроекта.