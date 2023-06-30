Azur Air назначена для выполнения авиарейсов в Танзанию из Омска и Красноярска

МИД РФ назначил Azur Air основной авиакомпанией для полетов в Занзибар (Танзания) из регионов России, в том числе из Омска и Красноярска, сообщает Росавиация. Представители перевозчика сообщили, что рейсы могут быть запущены в зимнем расписании.

Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, авиакомпания назначается для выполнения рейсов частотой — два раза в неделю.

В начале июня Федеральное агентство воздушного транспорта РФ выдало авиакомпании Azur Air допуск на выполнение прямых рейсов из регионов России в Занзибар. Допуск будет действовать в расписание лета и зимы 2023–2024 годов.

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Лолита Белова