Пластик держится за бутылку

Перечень видов пластиковой упаковки, запрет которой сейчас обсуждают российские власти, резко сократился. Вместо предложенных «Российским экологическим оператором» 28 видов упаковки пока с правительством согласовано четыре позиции, причем бизнес настаивает на сужении перечня только до пластиковых бутылок нестандартных цветов. Срок введения запрета еще не определен — бизнес предлагает отложить его до 2030 года. В противном случае, уверены в компаниях—переработчиках пластиков, сектор ждет кризис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Запрет на оборот пластиковой упаковки пока может коснуться только одного вида товаров — ПЭТ-бутылок «нестандартных» цветов, сообщили источники “Ъ”, знакомые с ходом обсуждения. Предлагается не запрещать тару белого, голубого, зеленого и коричневого цветов, так как такая окраска имеет функциональное назначение: сохраняет потребительские свойства продукции и увеличивает срок ее годности. Бутылки других — «нетрадиционных» — цветов используются только в рекламных и маркетинговых целях, их кратно меньше, из-за чего отдельно собирать и перерабатывать невыгодно.

Изначально «Российский экологический оператор» (РЭО), который должен заниматься переработкой отходов, предложил запретить 28 видов пластиковой упаковки и заменить их на экологичные аналоги (в основном — бумагу и алюминий). Но бизнес резко возражал, и в процессе обсуждения перечень сократился до четырех позиций. Помимо ПЭТ-бутылок речь шла о тонкой термоусадочной пленке из поливинилхлорида, упаковке с этикеткой из ПВХ, а также упаковке, произведенной с использованием нерастворимых клеев. РЭО предлагал на первом этапе отказаться также от сумок-сеток для овощей и фруктов, пакетов дой-пак (мягкая упаковка для соусов и т. д.) и пластиковых капсул для кофе. Ввести запрет, согласно федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла», планировалось уже в 2024 году. Собеседники “Ъ” уверяют, что конкретных сроков пока нет.

Бизнес предлагает как минимум отложить запрет до 2030 года, говорится в резолюции по итогам заседания комитетов ТПП с участием отраслевых союзов от 9 июня. В ней указывается, что в 2022 году рынок пищевой упаковки составил 1,2 трлн руб., а на пищевую полимерную упаковку приходится 25% от почти 3 млн тонн всех используемых в РФ упаковочных материалов. Производители упаковки на заседании отметили, что замена полимерных изделий на бумагу, картон, стекло и прочее зачастую технологически неосуществима. Переход на существовавшие до появления полимеров виды упаковки может увеличить общий объем отходов, в том числе пищевых — из-за снижения сроков годности. А транспортные расходы при замене гибкой полимерной упаковки на стекло вырастут в 20 раз.

Президент ассоциации «Союзнапитки» Максим Новиков сообщил “Ъ”, что необходимо отложить запрет. Он отмечает, что инициаторы этой идеи так и не представили публично результаты исследований, которые подтверждали бы неперерабатываемость такой упаковки. По словам господина Новикова, больше всего вопросов вызывает возможный запрет «тары с этикеткой из ПВХ или нерастворимыми клеями», так как выбрана очень общая формулировка и под угрозой несколько видов упаковки.

Гендиректор крупнейшего в РФ производителя овощной сетки «Аранео» Константин Романов уверен, что у сетевого ритейла и сельхозпроизводителей просто нет альтернативы такой упаковке и предлагаемый переход приведет к удорожанию продуктов — прежде всего таких социально важных, как картофель. Кроме того, предприятиям по выпуску овощной сетки в случае ее запрета грозит закрытие, так как «Россия изолирована от крупнейших рынков сбыта, а на внутреннем рынке и в странах СНГ продать производимые объемы мы не сможем».

В АКОРТ “Ъ” сообщили, что «любые ограничительные инициативы должны пройти полный цикл обсуждений с бизнесом, в первую очередь с производителями товаров, чтобы не повлечь за собой перебои в поставках или удорожание производства, которое отразится на конечном потребителе». В организации уверены, что переход к новым типам упаковки должен быть постепенным. «Кроме того, мы считаем перспективным дальнейшее совершенствование технологий и инфраструктуры для переработки вторсырья, что позволило бы увеличить количество фракций и типов упаковки, пригодных для сбора и переработки»,—пояснили в АКОРТ.

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что там оценивают необходимость возможных ограничений оборота некоторых видов неперерабатываемых пластиковых изделий и обсуждают этот вопрос с учетом мнений всех участников рынка. В министерстве пояснили, что основной фокус направлен на постепенный переход на полностью перерабатываемые полимерные структуры. В РЭО на запрос “Ъ” не ответили.

Если исключить основные виды окраски ПЭТ-бутылок, запрет на «нестандартные цвета» затронет очень небольшую часть рынка и является выполнимым, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. К более масштабным мерам российская экономика на фоне санкций и других сложностей сейчас не готова, уверен эксперт, полагая, что экологическая повестка ушла на второй план как минимум до завершения СВО.

Ольга Мордюшенко