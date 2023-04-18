Пластики натянут вдоль границы

Российские переработчики полимеров, лишившиеся части экспортного рынка из-за санкций, просят правительство ввести заградительные пошлины на готовую импортную продукцию, в основном из Китая, и обнулить ввозные ставки на материалы и комплектующие. Правительство в ответ просит доказать факт демпинга иностранных поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, крупнейший в РФ производитель оборудования для вентиляционных и ревизионных систем ЭРА (бренды ERA, Diciti, Evecs, Auramax и ERA Pro) просит правительство установить ввозную пошлину на изделия из пластмассы и импортные вентиляторы на уровне более 20%. Компания объясняет, что вынуждена закупать в Китае двигатели для вентиляторов, которые не производятся в РФ, с импортной пошлиной в размере 11%, в то время как готовая иностранная продукция попадает в страну без пошлин.

В ЭРА подчеркивают, что восьмой пакет санкций фактически запретил экспорт продукции компании в ЕС, а на рынках дружественных стран действуют пошлины в 20-35%. Экспортная выручка компании в 2022 году составила около 800 млн руб. и может сократиться в 2023 году на 15–20%: «Правила ВТО не сильно волнуют правительства, которые защищают собственный рынок от конкуренции со стороны импортеров. Мы предложили компенсировать экспортерам ввозные таможенные пошлины (20–35%) при поставках российских товаров в иностранные государства».

Как пояснила “Ъ” директор по экономике, финансам, правовым вопросам и персоналу ЭРА Ульяна Тарарышкина, для установления максимально возможной ставки пошлины на вентиляторы в размере 3% компании необходимо подтвердить, что предыдущие три года продукция из Китая и других стран была дешевле, то есть существовал демпинг. Но сделать это невозможно из-за различий в номенклатуре товаров, которые попадают в одну таможенную группу. К тому же, даже если удастся подтвердить факт демпинга, процесс установления пошлины займет до года.

Минпромторг предложил ЭРА предоставить спецификации, данные о ценах и количестве двигателей для поиска российских поставщиков, а также рассмотреть вариант строительства собственного завода с господдержкой на сумму до 2 млрд руб. по ставке 1–3%. Как пояснила госпожа Тарарышкина, компания намерена строить завод, но по-прежнему нуждается в снижении пошлин на импорт двигателей на время реализации проекта. В Минпромторге ситуацию комментировать не стали.

Как пояснил “Ъ” глава Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов, снижение пошлин актуально и для других производителей. Например, остро стоит вопрос импорта пленок: «Сырье для производства изделий из пластмассы при ввозе облагается пошлиной до 6,5%, а на целый ряд готовых изделий ставка или такая же, либо равна нулю, в то время как должно быть наоборот». Такой же позиции придерживается глава крупного производителя пленок «Гранд мастер» Анзор Узденов, отмечая, что компании приходится конкурировать с иностранной продукцией, завезенной без пошлин. Господин Базунов уверен, что ВТО «потеряла свое прежнее значение» на фоне санкций: «Но полностью сносить правила ВТО пока смысла не имеет, нужно обнулить ввозные пошлины на базовые полимеры».

Советник Центра экспертизы по вопросам ВТО Максим Медведков поясняет, что максимальный уровень «обычных» ввозных пошлин может быть увеличен, но это потребует сложных переговоров. По его словам, уровень пошлин в случае демпинга или субсидий в стране-экспортере практически неограничен, так как они должны компенсировать российским компаниям нанесенный ущерб. Создать современное производство без протекционизма либо нельзя, либо слишком дорого, отмечает он.

Господин Медведков уточняет, что Китай, например, ввел в отношении первичного пластика 248 протекционистских мер, в отношении упаковки из пластика — 73, а Россия — 16 и 8 соответственно. В то же время, полагает эксперт, неограниченный протекционизм куда опаснее, чем свободная торговля. Максим Медведков не сомневается в необходимости сохранения Россией места в ВТО, отмечая, что это позволяет стране участвовать в формировании будущих правил торговли.

Ольга Мордюшенко