Reuters: китайский ритейлер Shein подал документы для IPO в Нью-Йорке

Китайский онлайн-ритейлер Shein подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, необходимые для проведения первичного размещения своих акций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Компания рассчитывает провести IPO на бирже Нью-Йорка до конца этого года.

Если IPO состоится, Shein станет одной из самых дорогих публичных китайских компаний, разместивших свои ценные бумаги на одной из бирж США. Сейчас таковой является сервис такси Didi Global, который в 2021 году привлек в ходе IPO $4,4 млрд и был оценен в $68 млрд. При этом Didi была вынуждена уйти с Нью-Йоркской фондовой биржи в июне 2022 года из-за давления китайских властей на технологических гигантов страны. Shein сейчас оценивается более чем в $60 млрд.

Ранее группа членов Конгресса США от обеих партий призвала SEC приостановить процедуру подготовки к первичному размещению акций Shein. Конгрессмены считают необходимым прежде удостовериться, что Shein, которая торгует модной одеждой по всему миру, не использует подневольный труд уйгуров.

Ни SEC, ни Shein не комментируют информацию о готовящемся IPO.

Кирилл Сарханянц