В Конгрессе США призвали проверить китайского ритейлера Shein на использование рабского труда

Группа членов Конгресса США от обеих партий призвала Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) приостановить процедуру подготовки к первичному размещению акций (IPO) китайского ритейлера Shein, сообщает Reuters. Конгрессмены считают необходимым прежде удостовериться, что Shein, которая торгует модной одеждой по всему миру, не использует подневольный труд уйгуров.

Ранее Reuters стало известно от нескольких осведомленных источников о том, что Shein планирует провести IPO в США во второй половине нынешнего года и привлечь около $2 млрд. В своем письме, адресованном главе SEC Гэри Генслеру, конгрессмены ссылаются на ноябрьский доклад агентства Bloomberg, в котором утверждается, что некоторая одежда, поставленная Shein в США, изготовлена из хлопка, выращенного в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе. По мнению авторов письма, «возможность выпускать и торговать ценными бумагами на наших внутренних биржах является привилегией, и иностранные компании, желающие получить такую возможность, должны подтверждать свою приверженность к соблюдению прав человека по всему миру».

В Shein уже прокомментировали обращение конгрессменов. Пресс-секретарь китайской компании подчеркнул, что у компании «нулевая терпимость» к использованию подневольного труда и что к своим поставщикам она предъявляет требования соблюдать «жесткий кодекс поведения, соответствующий ключевым положениям конвенций Международной организации труда».

О докладе ООН по проблемам с соблюдением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая читайте здесь.

Алена Миклашевская