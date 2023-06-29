В Самарской области ввели штрафы за попрошайничество

Депутаты Самарской губернской думы приняли закон о запрете на приставания к гражданам в общественных местах. За правонарушение предусмотрено предупреждение или штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб. При повторном нарушении — до 5 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте областного парламента.

Приставанием к гражданам в общественных местах будет считаться хватание за руки, за одежду, личные предметы, преграждение пути и другое.

Как поясняют авторы закона, в региональное управление МВД поступают многочисленные обращения о необходимости принятия полицией мер в отношении попрошаек. Однако федеральное и областное законодательство не предусматривает юридическую ответственность за попрошайничество, отсутствует также правовой акт по борьбе с этой проблемой.

По мнению правоохранителей, в России все еще сохраняется тенденция прошлых лет по организации попрошайничества в виде криминального бизнеса, внешнюю сторону которого составляет деятельность «профессиональных нищих», которые «работают» в пользу организаторов, остающихся вне поля зрения. В некоторых субъектах административная ответственность за подобные действия уже установлена, подчеркивают авторы закона.

Ани Айвазян, Самара