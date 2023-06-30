Ювелиры теряют покупателей

Ювелирные сети, столкнувшись год назад с серьезным сокращением числа покупателей после начала боевых действий на Украине, так и не могут восстановить трафик своих магазинов. В апреле—мае этого года он оказался на 6% меньше даже по сравнению с провальной весной 2022 года. Участники рынка объясняют это ростом цен на украшения, несмотря на сокращение россиянами трат, и ростом онлайн-торговли, которая, впрочем, пока занимает 19% в общем объеме продаж ювелирных изделий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам апреля—мая 2023 года число покупателей в ювелирных магазинах Москвы оказалось на 6% меньше год к году, подсчитали для “Ъ” в Focus Technologies. Это говорит о том, что сегмент до сих пор не может восстановиться после серьезного падения трафика покупателей весной прошлой года. По данным Focus Technologies, в апреле—мае 2022 года активность покупателей упала на 29% год к году. Одна из причин этого — начало боевых действий на Украине. Тогда россияне предпочитали покупать технику и одежду, а не украшения, отмечают аналитики.

В магазинах «585*Золотой» в Москве в 2023 году трафик снизился примерно на 2%, в 2022 году падение составило около 5%, отмечает директор по маркетингу и организации розничных продаж сети Андрей Шляев. Sokolov не наблюдает снижения спроса и трафика. В сети лишь отмечают, что в первом квартале 2023 года выручка холдинга выросла на 37%, до 10 млрд руб.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что на офлайн-розницу также продолжают оказывать влияние потребительская экономия и невысокие показатели посещаемости торгцентров. Для поддержки угасающего спроса ритейлеры пытаются запускать разнообразные программы стимулирования покупок. Так, например, «585*Золотой», по словам господина Шляева, ввел беспроцентную рассрочку.

Гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов полагает, что отток покупателей из магазинов офлайн-розницы отчасти может быть связан с переходом в онлайн. По его словам, объем продаж ювелирных изделий в онлайне в январе—апреле 2023 года вырос на 31% год к году, до 14,5 млрд руб. На ювелирный рынок давит развитие онлайн-продаж, подтверждает господин Бурмистров.

Однако ювелирный ритейл остается нишей, где классическая розница по-прежнему имеет большое значение и саму покупку покупатели предпочитают совершать в магазине после примерки вживую и общения с консультантами, говорит Андрей Шляев. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, по итогам 2022 года онлайн-продажи составили не более 19% в общем объеме ювелирного рынка в денежном выражении. В целом, по мнению Вадима Серова, восстановление посещаемости физических магазинов ювелирных изделий уже не играет ключевой роли в объемах продаж, а простимулировать активность клиентов позволяет грамотно выстроенная омниканальность.

Еще одной причиной снижения числа покупателей в ювелирных магазинах может являться рост цен. По данным Focus Technologies, в апреле—мае этого года средний чек вырос на 9% год к году. У Sokolov средний чек на украшения за пять месяцев 2023 года вырос на 17%, до 6,7 тыс. руб., говорит руководитель аналитического центра сети Алина Колпакова. У «585*Золотой» — на 15%. Рост цен госпожа Колпакова объясняет удорожанием стоимости сырья и металла.

Михаил Бурмистров отмечает, что на фоне усиливающегося инфляционного давления и ослабления курса рубля можно ожидать дальнейшего роста цен и, соответственно, среднего чека. Этот показатель по итогу текущего года может вырасти на 10–12% при снижении физического числа покупок в пределах 5–7%, добавляет эксперт. По его словам, покупку ювелирных изделий россияне продолжают рассматривать в качестве инструмента сохранения сбережений от инфляции.

По оценке Ассоциации ювелиров, объем ювелирного рынка в 2023 году вырастет на 3–7%. В Infoline также говорят о восстановлении рынка, рост по итогам года составит 3–5%, до 317–325 млрд руб.

Алина Савицкая