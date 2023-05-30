Ювелирам тесно в интернете

В условиях сокращения продаж ювелирных изделий продавцы ищут новые возможности восстановления рынка. Отраслевая ассоциация предложила Минфину ослабить требования к пунктам выдачи заказов маркетплейсов, что должно стимулировать развитие дистанционной торговли драгоценностями. В этом сегменте доля онлайн-продаж уже достигла 19%. Однако участники рынка обращают внимание на другие сложности взаимодействия с интернет-площадками, включая ограничения по работе с некоторыми складами и финансовые риски из-за потери изделий при доставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо гендиректора Ассоциации ювелиров Вадима Серова в Минфин с просьбой исключить для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов обязательную регистрацию в государственной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий (ГИИС ДМДК). Она была создана в 2021 году для сбора, хранения, обработки и предоставления информации о происхождении и обращении драгоценных металлов, камней и изделий из них. Согласно законодательству, ПВЗ, как и офлайн-магазины ювелирных сетей, должны быть подключены к ГИИС ДМДК.

В письме указано, что сегодня владельцам ПВЗ необходимо вносить данные о каждом факте оборота ювелирных изделий с подробной информацией о товаре. Однако, обращают внимание в ассоциации, работники пунктов выдачи заказов не могут предоставить подробные данные о продукции, не нарушив потребительскую упаковку, так как ювелирные изделия поступают к ним в запакованном виде.

Из-за риска попасть под административную ответственность за неисполнение всех требований закона могут закрыться некоторые партнерские ПВЗ, особенно в отдаленных и малонаселенных пунктах страны, предупреждают в ассоциации.

В то же время Ассоциация ювелиров предлагает включить в ГИИС ДМДК магазины беспошлинной торговли. По словам господина Серова, отсутствие в системе точек продаж в duty free приводит к серьезным техническим сложностям. Например, при возврате товара продавец не может учесть его в ГИИС ДМДК и продать такое украшение в магазине вне беспошлинной зоны или вернуть производителю.

В Минфине РФ подтвердили “Ъ” получение письма, уточнив, что предложения ассоциации прорабатываются министерством.

В прошлом году из-за падения спроса ювелирный рынок в денежном выражении сократился на 9%, до 301 млрд руб., отмечали в аналитическом центре Sokolov. По данным Infoline, только четыре из 11 крупных ювелирных сетей продемонстрировали рост продаж — это Sokolov, Sunlight, «585 Золотой» и Московский ювелирный завод.

В то же время интернет-торговля ювелирными изделиями в последнее время показывает заметный рост. По словам Вадима Серова, по итогам 2022 года доля онлайн-продаж достигла 19% от всего объема ювелирной розницы. В первом квартале 2023 года рост продаж в онлайн-канале составил 31% год к году, уточняет президент АКИТ Артем Соколов. Оборот ювелирных изделий на Wildberries в январе—апреле вырос на 70% в годовом выражении, сообщили в маркетплейсе.

Артем Соколов считает, что законодательные ограничения могут стать барьером для развития ювелирной отрасли через онлайн-каналы. В Wildberries полагают, что предложения Ассоциации ювелиров позволят снизить излишнюю нагрузку на бизнес и повысить интерес предпринимателей к продаже ювелирных изделий через маркетплейсы.

По оценке аналитического центра Sokolov, доля онлайн-продаж ювелирных украшений по итогам 2023 года может увеличиться на 22% год к году. Но несмотря на потенциал для дальнейшего роста продаж украшений через маркетплейсы, у этого канала продаж для ювелирных ритейлеров остается ряд других ограничений, указывает заместитель гендиректора по электронной коммерции «Адамас» Максим Баталин. По его словам, для продавцов дорогой ювелирной продукции высоки риски возможной утери изделий. Кроме того, добавляет он, не все склады маркетплейсов работают с ювелирными изделиями, что удлиняет срок доставки заказов даже в некоторые крупные города.

Алина Савицкая, Анатолий Костырев