ФК «Амкар» покинули вратари

Сразу трое вратарей покинули пермскую футбольную команду. Как сообщила пресс-служба ФК «Амкар» на днях покинули Пермь 23-летний вратарь Никита Решетняк и его 24 –летний коллега Анатолий Красильников. Ранее закончился срок аренды еще у одного стража ворот - Платона Захарчука.

Решетняк провел в команде два сезона, отыграл 28 матчей во Второй лиге и Кубке России, пропустил 24 гола, десять игр отстоял «на ноль». В розыгрыше 2021/22 годов признавался лучшим игроком сезона в «Амкаре». Красильников в сезоне 2022/23 провёл 15 матчей за красно-черных, из них четыре игры на ноль.

На сегодня в «Амкаре» пока только один вратарь — новичок, 29-летний Хазбулат Хамхоев. Ранее выступал в клубах Первой лиги — «Уфе» и «Динамо-Махачкала». В сезоне 2021/22 стал лучшим по количеству сухих матчей в ФНЛ-2 — 22 сухих матча из 32.