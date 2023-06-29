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Коммерсантъ FM
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Forbes: миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства

В профиле миллиардера Игоря Макарова, основателя и главы энергетической компании «Арети», на сайте американского журнала Forbes изменилась информация в графе «гражданство». Как говорится в справке, в 2023 году господин Макаров отказался от российского паспорта и теперь у него только одно гражданство — Кипра.

Игорь Макаров в 2010 году

Игорь Макаров в 2010 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Игорь Макаров в 2010 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Сам господин Макаров об отказе от российского гражданства не заявлял. Российский Forbes направил запрос представителю бизнесмена, но ответа не получил.

В сентябре 2022 года Игорь Макаров попал в опубликованный газетой Politic список россиян и украинцев, который ранее был засекречен властями. В нем перечислялись лица, находящиеся под подозрением правительства Кипра из-за выдачи «золотых паспортов» в обмен на инвестиции в 2008–2012 годах.

На момент публикации материала господин Макаров занимает 1468-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием $2,1 млрд. Основа его состояния сегодня — инвестиции на западных рынках. После начала спецоперации против господина Макарова ввели санкции Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

После 24 февраля 2022 года о выходе из российского гражданства заявили несколько действующих и бывших участников списка Forbes. Среди них — инвестор Тимур Турлов, основатель компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, инвестор Юрий Мильнер, основатель компании Revolut Николай Сторонский, а также основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков.

Полина Мотызлевская

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