Полиция в Ростове изъяла брошенные «Вагнером» БТР, гранатометы и автоматы

В день мятежа бойцы ЧВК «Вагнер» оставили в Ростове патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, а также БТР, УАЗ «Патриот», пулеметные ленты и т. д. Все это было обнаружено и изъято полицейскими. Об этом сообщил общественный совет при УМВД по Ростову-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В целом совет высоко оценил работу полицейских в день захвата города «Вагнером». «Сотрудниками полиции, несмотря на осложненную криминальную обстановку в городе Ростове-на-Дону, в полном объеме исполнялись возложенные на них обязанности»,— сказано в отчете.

Отмечается, что полицейские вовремя перекрыли дороги, организовали оцепление и охрану заминированных объектов и незамедлительно изъяли брошенное оружие и боеприпасы.

Также утверждается, что сотрудниками полиции были пресечены попытки распространения агитационных листовок с призывами к экстремистским действиям. «Принятыми мерами на территории Ростова-на-Дону не допущены массовые беспорядки, исключены факты мародерства и экстремизма, обеспечена охрана общественного порядка в городе Ростове-на-Дону, охрана муниципальных и административных зданий»,— подчеркивается в сообщении.

Всего полиция в Ростове с 23 июня по 24 июня отработала 1,5 тыс. сообщений. «В том числе по горячим следам был задержан злоумышленник, который воспользовался сложившейся в городе обстановкой, совершил несколько грабежей, целью которых было завладение имуществом граждан»,— говорится в отчете.

Подробнее о выступлении ЧВК «Вагнер» — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону