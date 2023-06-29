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Пожар на астраханской свалке разгорелся на площади 3,5 тысяч квадратных метров

Пожар на свалке в Наримановском районе Астраханской области распространился на 3,5 тыс квадратных метров. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение в оперативную дежурную службу поступило сегодня в 16:05 по местному времени.

В тушении задействованы девять единиц техники, 42 сотрудника специальных служб.

Уточняется, что свалка расположена по адресу ул. Железнодорожная, д. 1 В. Судя по данным сервиса Яндекс.карты от места возгорания до административных границ областного центра порядка четырех км.

Причины возгорания выясняются.

Никита Маркелов

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