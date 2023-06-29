Бесплатный менеджер паролей со сквозным шифрованием Proton Pass стал доступен для всех пользователей

Швейцарская технологическая компания Proton сделала доступным для скачивания менеджер паролей Proton Pass. Компания заявляет, что это первый сервис по защите паролей, который оснащен сквозным шифрованием. Proton Pass предлагается в бесплатной и платной версиях — премиальные подписчики получат дополнительные функции.

Proton Pass доступен на iOS и Android, а также в расширениях для браузеров Google Chrome и Brave. Данные хранятся на собственных серверах компании в Швейцарии, где, как заявляют в компании, одни из самых строгих законов конфиденциальности данных. Также менеджер паролей прошел аудит безопасности немецкой компании Cure53. Сервис зашифровывает абсолютно все данные, так что даже сотрудники Proton не могут просматривать информацию пользователя. Proton анонсировала менеджер паролей Proton Pass в апреле. Компания Proton в первую очередь известна своей службой защищенной электронной почты, также она предоставляет услуги VPN и облачных хранилищ.

Евгений Федуненко