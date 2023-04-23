Proton представила менеджер паролей со сквозным шифрованием

Швейцарская технологическая компания Proton представила менеджер паролей Proton Pass, который защищен функцией сквозного шифрования. Сервис будет предлагаться в бесплатной и платной версиях — премиальные подписчики получат дополнительные функции.

В компании заявляют, что их менеджер паролей является, возможно, первым, в котором зашифрованы абсолютно все данные, в том числе с помощью системы сквозного шифрования,— даже если злоумышленники получат доступ к данным пользователя, они не смогут расшифровать их, поскольку у них не окажется ключей.

Proton Pass появится в качестве приложений для iOS и Android, а также расширений для браузеров Google Chrome и Brave. Первыми воспользоваться новым сервисом смогут пользователи Proton Visionary и Lifetime — им пришлют приглашение на почтовые ящики ProtonMail. В 2023 году также планируется выпустить версию для всех пользователей. Компания Proton в первую очередь известна своей службой защищенной электронной почты, также она предоставляет услуги VPN и облачных хранилищ.

Евгений Федуненко