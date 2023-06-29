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Коммерсантъ FM
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В Москве по подозрению в шпионаже задержана женщина с фамилией Ищук

Федеральная служба безопасности направила ходатайство в Лефортовский суд Москвы об аресте гражданки по фамилии Ищук по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Из карточки дела на сайте суда следует, что ходатайство было подано сегодня, 29 июня.

Материалы дела содержат секретную информацию, поэтому заседание пройдет в закрытом режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена. Другие подробности дела не приводятся. По 276-й статье фигурантке дела грозит до 20 лет лишения свободы.

В июне 2023 года СМИ сообщали еще как минимум о четырех уголовных делах, связанных со шпионажем. Среди фигурантов есть иностранцы.

Лусине Баласян

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