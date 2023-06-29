Бывшего сити-менеджера Миасса осудили по строгости

В Челябинской области Миасский городской суд признал бывшего сити-менеджера Станислава Третьякова виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий и приговорил к пяти годам лишения свободы со штрафом 7 млн руб. Суд и следствие считают, что экс-чиновник получил взятки на общую сумму 445 тыс. руб. за передачу местной жительнице в аренду земельных участков и предоставление управляющей компании преимущественного права выкупа нежилых помещений. Также суд посчитал его виновным в незаконной передаче домов этой УК для обслуживания другой организации. Станислав Третьяков вину полностью отрицает. Адвокат подсудимого Сергей Колосовский считает приговор незаконным и будет его обжаловать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислава Третьякова взяли под стражу в зале суда

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Станислава Третьякова взяли под стражу в зале суда

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Миасский городской суд 29 июня огласил приговор бывшему главе администрации муниципалитета Станиславу Третьякову. Он признан виновным по двум эпизодам получения взяток (п. «б», п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ). Суд приговор экс-чиновника к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 7 млн руб. Станислав Третьяков взят под стражу в зале суда, сообщил «Ъ-Южный Урал» адвокат подсудимого Сергей Колосовский.

Суд установил, что в ноябре 2012 года господин Третьяков, занимавший на тот момент должность заместителя главы администрации — председателя комитета по управлению имуществом Миасса получил через посредника взятку в 145 тыс. руб. за передачу местной жительнице в аренду двух земельных участков для строительства. Также установлено в суде, что с сентября по октябрь 2012 года чиновник получил 300 тыс. руб. от учредителя ООО «Миасская управляющая компания» за решение вопроса об исключении четырех объектов недвижимости из перечня имущества, не подпадающего для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства, и предоставлении организации преимущественного права выкупа этих помещений. Передавший, по мнению следствия, деньги Станиславу Третьякову представитель УК Алексей Сафонов в 2017 году был осужден на девять лет лишения свободы за получение взяток на сумму более 4 млн руб. на посту замглавы Чебаркуля.

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, по второму эпизоду установлено, что экс-чиновник «вымогал и поднимал» сумму взятки до 600 тыс. руб., но на руки получил 300 тыс. Из большей суммы исходил суд, назначая сумму штрафа. «Кроме того, в январе 2015 года являясь главой Миасса, Станислав Третьяков совершил действия, явно выходящие за пределы должностных полномочий, выражающиеся в нарушении и дальнейшем прекращении деятельности ООО “Миасская управляющая компания”. Подсудимый издал постановление, в соответствии с которым под управление МУП “Городская управляющая компания” передан жилой фонд, состоящий из 126 многоквартирных домов, ранее находившихся под управлением ООО, чем нарушил права и законные интересы данной организации, причинив ущерб на сумму свыше 10,8 млн руб.»,— сообщает прокуратура региона. Государственный обвинитель просил суд приговорить Третьякова к 10 годам лишения свободы со штрафом 4 млн руб. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые занимались оперативным сопровождением уголовного дела.

Станислав Третьяков отрицает вину по всем инкриминируемым преступлениям. Ранее он подчеркивал, что не имел полномочий повлиять на решение вопросов, за которые он, якобы, получил взятки. А решение о передаче жилфонда от Миасской управляющей компании муниципальному предприятию было связано с многочисленными жалобами жильцов на плохую работу и аварийные ситуации, которые УК не устраняла.

Адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский сообщил «Ъ-Южный Урал», что приговор будет обжалован. «Мы считаем, приговор абсолютно незаконный. К сожалению, из-за изменений УПК приговор выдается только через пять дней, поэтому я не могу даже предположить, как судья мотивировала свои выводы. Мы представили убедительные доказательства, что фактов взятки просто не было. В одном случае в кабинете у Третьякова был ремонт и в тот день ему не могли ничего передавать, так как его там не было. По второму эпизоду по датам ничего не сходится»,— говорит адвокат. По его словам, обвинение основано на показаниях Сафонова о том, что он дал деньги Третьякову за решение вопроса, но ничего не происходило, при этом параллельно он узнал, что его имущество отдано в залог. После чего, по показаниям представителя УК, он пошел «разбираться» в администрацию. «Получение взятки вменяют с 27 сентября по 30 октября. Но имущество в залог было определено решением собрания депутатов, которое проходит в последнюю пятницу месяца, тогда это было 27 октября. Потом выходные, документы все оформляются только 30-го. Таким образом по хронологии не получается, что Сафонов мог узнать о залоге и пойти разбираться с Третьяковым»,— считает Сергей Колосовский.

Что касается обвинения в превышении должностных полномочий, адвокат сообщил, что суд отказал ООО «Миасская управляющая компания» в иске о взыскании ущерба по уголовному делу. «То есть судья признала, что этот ущерб в 10 млн придуманный. Тогда непонятно, за что Третьякова осудили»,— говорит господин Колосовский.

Станислав Третьяков занимал должность сити-менеджера Миасса в 2013–2015 годах. До этого с июля 2012 по июнь 2013 года был заместителем главы администрации — председателем комитета по управлению имуществом. После ухода из администрации господин Третьяков занимался бизнесом. В ноябре 2018 года экс-чиновника задержали сотрудники УФСБ по региону. Пять месяцев экс-чиновник находился под стражей. Затем под домашним арестом, а с июня 2019 года мерой пресечения был запрет определенных действий, который был смягчен в 2021 году. В суде уголовное дело экс-главы администрации Миасса рассматривалось с ноября 2020 года.

За время следствия и судебного процесса Станислав Третьяков успел выиграть иск о защите чести и достоинства к региональному управлению Следственного комитета РФ. В июле прошлого года Челябинский областной суд признал сведения, распространенные ведомством о Третьякове недостоверными, и обязал их опровергнуть. Поводом для иска стал инцидент, случившийся в феврале 2020 года. Тогда адвокат сообщил, что его клиента незаконно удерживают в здании регионального управления СК РФ. Представитель ведомства Александр Скорик, комментируя ситуацию СМИ, сообщил, что господин Третьяков пытался скрыться со следственных действий, поэтому его задержала охрана на посту. Бывший сити-менеджер настаивал на том, что эти слова не соответствуют действительности и порочат его честь и достоинство. В октябре 2022 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил решение облсуда в силе.

Юлия Гарипова