Всепроникающая цифра

Крупные инфраструктурные проекты, реализация которых идет в Ростовской области, предполагают многомиллиардные инвестиции и интеграцию с действующими цифровыми сервисами. Их в регионе внедряли в рамках программ «Цифровая экономика» и «Умный город». На новом этапе к созданной интеллектуальной инфраструктуре подключаются организации и компании, от деятельности которых зависят безопасность и благополучие горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа «Умный город» объединяет многие отрасли экономики и социальной сферы, но ключевой параметр в такой концепции — ориентация на человека

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Программа «Умный город» объединяет многие отрасли экономики и социальной сферы, но ключевой параметр в такой концепции — ориентация на человека

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Цифровизация инфраструктуры идет в России в рамках проекта «Умный город», который курирует федеральный Минстрой. Согласно паспорту проекта, среди его целей — «повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни». Регионы участвуют в проекте «Умный город» как напрямую, так и через местные программы. Так, в Ростовской области в проект, помимо столицы региона, включились еще шесть городов — Таганрог, Новочеркасск, Шахты, Волгодонск, Батайск и Новошахтинск. Среди цифровых решений, которые там предполагалось внедрять, представители областного министерства ЖКХ называли «умные» остановки и светофоры, а также интеллектуальное управление движением, парковками, благоустройством и градостроительством. Для сравнения, в соседней Кубани действует региональный проект цифровизации городского хозяйства, который рассчитан до 2024 года. Там «Умный город» предусматривает развитие интеллектуальных систем освещения, оснащение многоквартирных домов (МКД) «умными» счетчиками, цифровизацию системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), автоматизированный мониторинг содержания вредных веществ в воздухе и т. д.

По словам замдиректора по развитию АНО «Цифровая экономика» Кирилла Киреева, с одной стороны, программа «Умный город» объединяет многие отрасли (здравоохранение, образование, транспорт, энергетику, коммунальную сферу). С другой стороны, ключевой параметр в такой концепции — ориентация на человека. «Реализуя концепцию “Умного города” контрагенты и участники должны понимать, что все это делается для людей, их комфорта, удобства проживания, для облегчения рутинных процедур и создания комфортной среды для жизни, — уверен эксперт. — И модель такой клиентоцентричности должна сохраняться на всех этапах внедрения цифровых решений».

«Безопасный город» повлиял на развитие

Формально старт развитию в стране «умных» городов дал несколько лет назад проект Минстроя РФ. Однако основа для их появления сформировалась раньше — с появлением систем «Безопасный город». На юге один из таких проектов реализовали в Сочи, в преддверии зимней Олимпиады-2014. В состав системы вошли около 1,4 тыс. камер видеонаблюдения, передающих данные через сеть провайдера в ситуационный центр. Общая протяженность линий связи — около 600 км. В роли провайдера выступил «МегаФон». В Ростовской области региональная платформа «Безопасный город» была запущена ПАО «Ростелеком» в 2018 году, в преддверии другого крупного спортивного события — чемпионата мира по футболу. Тогда система заработала в пилотном режиме сразу в пяти городах: Ростове, Таганроге, Батайске, Азове и Аксае. Затем компания продолжила развитие платформы. Акцент сделала на возможности, которые дает региону аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город», объединяющий более 40 различных систем безопасности и мониторинга обстановки. В рамках такой работы, к региональной системе «Видеонаблюдение» подключили все 55 муниципалитетов Дона. Только с июня по декабрь 2021 года оператор подключил к платформе более 70 новых видеокамер на 40 социальных объектах региона.

По словам директора по цифровым регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ПАО «Ростелеком» Руслана Бардахчиева, сегодня в каждом муниципалитете Ростовской области есть единая дежурная диспетчерская служба, в которой работает специалист, отвечающий на звонки, создан центр с подключенными видеокамерами и есть отдельный оператор, который дистанционно следит за текущей ситуацией. «В службу поступают данные с датчиков, определяющих разные параметры (уровень радиации, метеоусловия и т. д.), и помогают оператору понять: есть ли проблемы или нет, — пояснил господин Бардахчиев. — Если говорить о видеонаблюдении и видеоаналитике, то в АПК “Безопасный город” в Ростовской области интегрированы уже более 4 тыс. видеокамер».

С другой стороны, как рассказал Андрей Рыбаков, замдиректора по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры департамента ЖКХ Ростова-на-Дону, в мегаполисе идет работа по включению муниципальных служб и ресурсоснабжающих организаций в единую «Систему-112» как важную составляющую АПК «Безопасный город». «Анализ поступающих обращений позволяет более точно определять проблемные участки и принимать конкретные меры, — пояснил чиновник. — Сейчас в городе ресурсоснабжающие организации используют программное обеспечение (ПО), которое делает управление коммунальными объектами более эффективным. Речь, в частности, о цифровых платформах, позволяющих проводить мониторинг, сбор, хранение и анализ данных о потреблении ресурса, возможных потерях, утечках и авариях».

По словам господина Рыбакова, следующим этапом цифровизации городского хозяйства будет установка систем, позволяющих обеспечить постоянный контроль потребления населением тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды, газа и др. ресурсов. «Кстати, в 2023 году запланирована установка 575 общедомовых приборов учета, поддерживающих возможность подключения к системе автоматизированного съема показаний», — добавил Андрей Рыбаков.

От «умного» освещения к сбережению

Привести в порядок коммунальные сети — задача дорогостоящая и долгосрочная. В мае 2021 года «дочки» ГК «Росводоканал» (подконтрольна «Альфа-Групп») направили предложения об обновлении систем водоснабжения администрациям Таганрога и Азова. В первом случае речь шла об инвестициях в размере 24 млрд руб., во втором — 14,4 млрд руб. Срок реализации проектов — до 2049 года.

Гораздо быстрее и дешевле создавать интеллектуальные и энергоэффективные системы уличного освещения. Поэтому первые проекты в рамках «Умного города» появились в этом сегменте. В частности, еще в 2020 году «Ростелеком» заключил с администрациями ряда городов юга энергосервисные контракты — на модернизацию уличного освещения. В Ростовской области такие проекты были в Таганроге, Азове, Батайске, Шахтах, Белой Калитве и Новочеркасске. В соседней Кубани — в Туапсе, Белореченске, Лабинске, Курганинске, Кропоткине и Новороссийске. В каждом случае речь шла о замене нескольких тысяч ламп и интеграции централизованной системы управления, позволяющей автоматически включать и выключать все светильники или отдельные сегменты сети освещения в определенное время суток и в зависимости от сезона, контролировать расход электроэнергии, выявлять несанкционированные подключения, сообщать об авариях. По оценкам «Ростелекома», затраты муниципалитетов на электроэнергию, необходимую для работы уличного освещения, сокращаются в среднем на 60%, а затраты на проект окупаются за семь лет.

По мнению Андрея Рыбакова, в Ростове успешно используется автоматизированная система управления наружным освещением, которая позволяет полностью контролировать включение и отключение света с единого диспетчерского пункта и оперативно реагировать на неплановые отключения и аварии. «Для повышения надежности работы системы используются энергосберегающие светодиодные светильники с функцией, позволяющей оператору управлять и каждой светоточкой в отдельности. Кроме того, установлены блоки электронных пускорегулирующих аппаратов. Это обеспечило экономию электроэнергии до 50% и выполнение требований законодательства по уровню освещенности территории», — резюмировал чиновник.

Руслан Бардахчиев пояснил, что в рамках реализации энергосервисного контракта специалисты «Ростелекома» установили в Ростове-на-Дону 38,7 тыс. новых светильников (а всего по области — более 100 тыс.), усовершенствовали 450 шкафов управления и подключили все устройства к системе автоматического управления наружным освещением (АСУНО). Срок службы светодиодных ламп в 11 раз превышает аналогичный показатель обычных фонарей. Срок действия энергосервисного контракта — семь лет. За это время муниципалитет будет возвращать инвестиции из средств, сэкономленных на оплате электроэнергии. После завершения контракта бюджет Ростова сможет ежегодно экономить более 150 млн руб.

«После того как "Ростелеком" заменил световые приборы с морально устаревшими натриевыми лампами на светодиодные, удалось привести оснащенность улично-дорожной сети к нормативным показателям, — цитирует главу администрации города Алексея Логвиненко его пресс-служба. — До модернизации уровень освещенности в люксах у нас составлял лишь 48% от норматива, предусмотренного ГОСТом. Сейчас, по данным Росстата, Ростов-на-Дону занимает третье место по этому показателю после Уфы и Казани».

По мнению Руслана Бардахчиева, «умное» освещение — это первый шаг к масштабной реконструкции муниципальной инфраструктуры, цифровизации города. В перспективе на опорах освещения можно будет разместить камеры видеонаблюдения, Wi-Fi-модули, датчики состояния дорожного полотна, кнопки вызова экстренной службы и другие устройства», — уточнил господин Бардахчиев.

Кирилл Киреев отметил, что потенциал цифровых решений для муниципалитетов — это не только подключение к общей системе безопасности, интерактивные карты городов, «умное» освещение, показания со smart-счетчиков, энергосбережение и т. д. «Он значительно выше и далеко не раскрыт, — уверен Кирилл Киреев. — Это доказывает, в частности, разработка новых решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Сегодня в РФ такими разработками занимаются целые институты и есть предпосылки для того, чтобы ИИ активно проникал во все сферы жизни (транспорт, медицина, образование и т. д.)».

Внедрение решений на основе искусственного интеллекта планируют, например, в АО «Ростовводоканал». Как рассказал директор департамента информационных технологий предприятия Сергей Рябых, здесь намерены часть звонков переводить на ботов, которые смогут сами, без участия сотрудников колл-центра, отвечать гражданам на вопросы, не требующие оперативного включения аварийных бригад, разъяснять информацию, уведомлять об изменениях и т. д. «Предполагаем, что это существенно повысит эффективность работы нашей системы», — подчеркнул господин Рябых.

У предприятия есть опыт в цифровизации. Например, когда семь лет назад здесь запускали «Горячую линию», то это был довольно простой продукт, позволявший колл-центру принимать звонки, создавать заявку и указывать ее статус по мере выполнения. Но это — ограниченный функционал, который следовало усовершенствовать. Сегодня «Горячая линия» фиксирует все: место нахождения бригад и техники, время выполнения работ, их статус и характеристики, каждый сотрудник, работающий в системе, четко понимает зону ответственности. В первом квартале 2023 года состоялась интеграция системы предприятия со Службой-112, что позволяет теперь больше получать и обрабатывать заявок.

Нужен транспорт с интеллектом

Еще одна сфера применения «цифры» в городских условиях — транспортная. В Ростовской области и др. крупных городах юга есть примеры реализации таких проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ростове модернизация трамвайной сети начнется с проекта стоимостью более 61 млрд руб., а закончится появлением мобильного приложения, в котором можно будет видеть движение всего общественного транспорта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Ростове модернизация трамвайной сети начнется с проекта стоимостью более 61 млрд руб., а закончится появлением мобильного приложения, в котором можно будет видеть движение всего общественного транспорта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам замминистра транспорта Дона Дмитрия Беликова, создание в регионе интеллектуальной транспортной системы (ИТС) касается движения автобусов, троллейбусов, трамваев, подразумевает автоматическое регулирование и приоритизацию движения городского электротранспорта. «Важную роль играет магистральный рейсовый транспорт, когда люди могут спокойно пересесть с автобуса либо личного автомобиля на скоростной трамвай, который будет приходить в центр намного быстрее, не простаивать в пробках и не делать лишних остановок, — заметил чиновник. — Идея концепции не в том, чтобы просто купить современные трамваи и ездить, а принципиально поменять маршрутную сеть города так, чтобы синхронизировать работу всех видов общественного транспорта. К решению задачи важно подходить системно».

По словам господина Беликова, в 2022 году была разработана программа комплексного развития инфраструктуры Ростовской области, аналогичные местные программы есть и во всех 55 муниципальных образованиях региона.

На Дону модернизация электротранспорта уже осуществлена в Таганроге, в рамках реализации масштабного проекта по развитию городской инфраструктуры. Он рассчитан до 2030 года, включает более 200 мероприятий, а общая сумма вложений оценивается в 65 млрд. руб. Еще один крупный проект будет реализован в донской столице. Администрация города и компания «Синара-ГТР» подписали концессионное соглашение о модернизации и создании инфраструктуры трамвая в границах Ростова-на-Дону.. Соглашение предполагает строительство и модернизацию 119,02 км трамвайных путей, строительство двух сервисных депо, строительство и реконструкцию 21 тяговой подстанции, закупку 76 трехсекционных трамваев, а также модернизацию имеющихся 30 односекционных «вагонов». Срок реализации проекта — 2023-2028 годы, стоимость — более 61 млрд руб. В мэрии уверены, что реализация проекта должна решить вопрос транспортной доступности уже существующих микрорайонов города (например, Левенцовского и Суворовского), а также позволит комплексно развивать территории старого аэропорта (был закрыт в марте 2018 года, через несколько месяцев после ввода в эксплуатацию международного аэропорта Платов).

По мнению губернатора Дона Василия Голубева, реализация проекта изменит программу комплексного развития транспортной системы Ростова. «То, над чем мы работаем вместе с городской электричкой, вместе с действующим общественным транспортом. Это может быть единая система, и она позволит удобно и комфортно людям пользоваться ею. В целом мы должны построить 119 км трамвайной линий и все необходимое для их работы. И если говорить о концессионном соглашении, то оно будет работать 25 лет», — цитирует главу роегиона его пресс-служба.

Еще в марте 2023 года, во время поездки в регион, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Григоренко отмечал, что параллельно происходит цифровизация транспорта. «Это в итоге должно закончиться приложением на мобильном устройстве гражданина, где он должен видеть движение (всего) общественного транспорта», — подчеркивал господин Григоренко.

Замдиректора департамента транспорта администрации Ростова Александр Лисичкин рассказал о планах по оснащению автобусов, трамваев и троллейбусов системами мониторинга пассажиропотока, которые будут считать количество входящих и выходящих горожан. «Это позволит нам работать с пиковыми нагрузками, корректировать расписание общественного транспорта, оптимизировать маршруты», — пояснил господин Лисичкин,

По мнению Энвера Мамаева, заведующего кафедрой «Логистика и управление транспортными системами» РГУПС, необходимо вдумчиво подходить к развитию городского транспорта вообще и трамвайной сети, в частности. Это особенно актуально для Ростова-на-Дону, на территории которого планируется реализовать масштабный проект. «Трамвайные пути занимают намного меньше места, чем автодороги. Рельсовый транспорт может работать по расписанию, при условии, что рельсы проложены по выделенному участку, а не на проезжей части улиц и автомагистралей. Опыт других городов (например, Краснодара, — BG) показывает, что это безопасно и удобно. А все хотят жить в будущем в более комфортных условиях», — резюмировал господин Мамаев. n

Владимир Андреев