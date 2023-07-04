«Это не только прямая потеря средств от того, что болельщик не пришел»

Прошел год, как вступил в силу так называемый закон о Fan ID, по которому на спортивные соревнования болельщиков и участников должны пускать только после дополнительной идентификации. С весны «карта болельщика» обязательна на всех футбольных матчах РПЛ, и теперь по посещаемости они могут соревноваться с играми первого дивизиона и редкими товарищескими матчами сборной, на которых безопасность обеспечивается более традиционными способами. Как доставшийся в наследство от успешно проведенного ЧМ-2018 инструмент встретил сопротивление фанатов и клубов — в видео «Ъ».