Мячей больше, зрителей меньше

Завершившийся в минувшие выходные футбольный чемпионат России стал первым, который целиком, от старта до финиша, прошел в условиях полной международной изоляции, лишившей отечественные клубы еврокубков и осложнившей им комплектование. Но все-таки соблазн сравнивать его с флагманскими первенствами «большой пятерки» — английским, испанским, итальянским, немецким и французским — пока остается. В конце концов, еще относительно недавно их отрыв был отнюдь не космическим. Сравнения между тем показывают, что, сильно отставая от топовых турниров по некоторым ключевым параметрам, в отдельных Российская премьер-лига (РПЛ) держится рядышком с ними и даже прибавляет.

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Чемпионы

Сейчас, конечно, забавно вспоминать, что еще примерно десять лет назад сравнения Российской премьер-лиги с «большой пятеркой» совершенно не выглядели натянутыми. Она держалась следом за ней в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), а ее ведущие клубы обладали таким ресурсами, что могли конкурировать — ну, не с континентальными грандами, но точно с теми, кто сразу после них,— на трансферном рынке. И была у РПЛ в те годы и даже уже после начала падения в хвост топ-десятки рейтинга UEFA, никак, кстати, со свежими санкциями не связанного, особенность, выгодно отличавшая ее от пяти флагманских лиг.

Любой турнир теряет в привлекательности, если в нем круг претендентов на титул сжать до предела. Совсем плохо, если в турнире существует клуб, который мощнее остальных настолько, что титул может упустить разве что из-за чрезвычайно неудачных обстоятельств или собственной блажи. Так вот, в «большой пятерке» доминирование было явлением привычным. От него была избавлена разве что Англия. В Испании в драку «Барселоны» и «Реала» изредка вмешивался лишь «Атлетико». В Германии царила «Бавария». В Италии звание за званием брал «Ювентус», а во Франции — ПСЖ.

В России же константой, наоборот, примерно полтора десятилетия была лихая чемпионская чехарда. В период с 2002 по 2018 год золото чемпионата страны досталось пяти клубам: ЦСКА, «Спартаку», «Рубину», «Зениту» и «Локомотиву». Но главное, что никто из них не задерживался на верхушке дольше, чем на два сезона. Эта зыбкость иерархии сейчас испарилась, а в РПЛ появился тот самый доминирующий клуб, первый со времен «Спартака» 1990-х. Причем это настоящее, чистейшее доминирование — с победами не на тоненького, а с запасом, с привкусом уже чего-то дежурного.

В 2023 году «Зенит» выиграл пятый подряд титул. По традиции выиграл досрочно, обеспечив его себе за четыре тура до финиша. И по традиции без каких-либо вопросов по поводу природы своего лидерства, своего счастья, которое, разумеется, и в деньгах, ресурсах, но в то же время и в отточенном умении гораздо более качественно, чем остальные, ими распоряжаться. А еще — в том, что все другие гранды с «золотыми» амбициями по-настоящему вспыхивают, в отличие от «Зенита», лишь отрезками и отчего-то не в состоянии хотя бы на календарный год сохранить мощь. И все эти наблюдения, похоже, гарантируют, что и в будущий сезон петербуржцы вступят в ранге безусловных фаворитов.

В то же время в «большой пятерке» турбулентности стало куда больше. В Испании уже полдесятилетия никому не удается удержать чемпионское звание. На сей раз его не удержал «Реал», пропустивший вперед только что переживавшую кризис, но вылечившуюся «Барселону». В Италии «Наполи» завоевал золото впервые с 1990 года (а в предыдущем сезоне его впервые за 11 лет завоевал «Милан»). В трех первенствах владельцы его сберегли. Но особенно напрягаться ради этого не пришлось разве что ПСЖ во Франции. В Англии «Манчестер Сити», несмотря на то что большую часть сезона походил на буквально совершенную команду, потребовалось играть в непростые догонялки с «Арсеналом». В Германии «Бавария» выкарабкалась в «золотой дуэли» с дортмундской «Боруссией» вообще чудом — на заключительных минутах заключительного тура.

Уровень конкуренции

С этим фактором в РПЛ все чуточку лучше, хотя и не так благополучно. Полный порядок — с конкуренцией в битве за высокие места, вернее, те, что за самым высоким. В прошедшем чемпионате, например, судьба серебра (раньше бы говорили, что и второй — помимо зенитовской — путевки в Лигу чемпионов) и бронзы решилась лишь в заключительном туре в драке между тремя командами: ЦСКА, «Спартаком» и «Ростовом». При этом по ходу сезона невозможно было определить, кто из них к медалям ближе: ситуация менялась постоянно.

Устойчивость тренда неплохо иллюстрируют перечисление серебряных и бронзовых призеров минувших трех чемпионатов и судьба некоторых из них. Это аж пять клубов: наряду с ЦСКА и «Спартаком», добывших награды этой весной, еще «Локомотив», «Динамо» и «Сочи». Спартаковцы — единственные, кто сумел за это время дважды очутиться в призах. А между двумя успешными первенствами у них было падение в 2022 году аж на десятую позицию. В этом сезоне нечто в том же духе произошло с прошлогодними медалистами: «Динамо» и «Сочи» замкнули десятку.

Хуже дела обстояли в нижней половине. Присутствие безнадежного аутсайдера всегда было константой чемпионата России. В 2021 году эту незавидную роль исполнял «Тамбов», в 2022-м — «Арсенал». Проблема в том, что нынче таких беспросветных аутсайдеров было сразу два. «Торпедо» весь сезон выглядело клубом, который ошибся лигой, «Химки» — значительную его часть. Тонули и те, и другие стремительно и в такой непритязательной стилистике, что вряд ли кому-то придет в голову жалеть о том, что в ближайшем чемпионате РПЛ их не будет.

Интрига в нижней половине была недурной благодаря рубке за право избежать стыковых матчей с представителями второго по рангу дивизиона. В какой-то момент казалось даже, что они ярко светят «переформатированному» и резко помолодевшему «Локомотиву». Но тот, поднатужившись в рамках зимнего трансферного окна, смог умчаться подальше от опасной зоны, оставив разбираться, кому идти в стыки, менее статусным клубам. И тут все решилось в финальном туре, который принес удачу «Крыльям Советов», отправив играть на выживание «Пари Нижний Новгород» и «Факел».

Несчастья «Торпедо» и «Химок» лишили РПЛ маленького предмета для гордости. Год назад в плане плотности таблицы, выражающейся в отрыве того, кто ее возглавляет, от того, кто замыкает, РПЛ не превзошел ни один из чемпионатов «большой пятерки». В 2022-м превзошли все пять первенств (см. справку). А еще ведь надо делать поправку на то, что в чемпионате России играет 16 команд, в то время как в высших дивизионах «большой пятерки» их больше (18 — в Германии, по 20 — в Англии, Испании, Италии и Франции).

Статистика европейских чемпионатов Выйти из полноэкранного режима Страна Количество лидеров по ходу турнира Чемпионские туры Средняя результативность Количество голов у лучшего бомбардира Совокупная трансферная стоимость (€ млрд) Изменение совокупной трансферной стоимости (€ млрд) Самый дорогой клуб (€ млн) Самый дешевый клуб (€ млн) Россия 4 За 4 до финиша 3,04 гола 23 (Малком («Зенит»)) 0,792 –0,68 «Зенит» (160) «Факел» (10,7) Англия 3 За 1 до финиша 2,85 гола 36 (Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») 10,42 +1,76 «Манчестер Сити» (1005) «Борнмут» (243,7) Испания 3 За 4 до финиша 2,5 гола 23 (Роберт Левандовский («Барселона»)) 4,78 –0,22 «Реал» (860,8) «Эльче» (60,7) Италия 2 За 5 до финиша 2,56 гола 26 (Виктор Осимхен («Наполи»)) 4,63 –0,16 «Наполи» (629) «Кремонезе» (64,9) Германия 4 Последний 3,17 гола 16 (Кристофер Нкунку («Лейпциг»)) 4,33 +0,27 «Бавария» (979,7) «Бохум» (47,8) Франция 1 За 1 до финиша 2,81 гола 29 (Килиан Мбаппе (ПСЖ)) 3,57 –0,14 ПСЖ (882,6) «Аяччо» (27,2) Открыть в новом окне

Градус сенсационности

Этот чемпионат России утратил еще одну свою привлекательную фишку. Он всегда баловал достаточно большим количеством неожиданных, противоречащих «бумажным» раскладам результатов. Чемпионат, который закончился в 2022 году, был в этом смысле показательнее некуда. «Сочи», к которому прочно приклеился ярлык клуба без амбиций, добрался аж до серебра. «Динамо», не видевшее медалей с 2008 года, отхватило бронзу и временами показывало футбол, настолько классно укладывающийся в мощнейшие современные тенденции, что в нем можно было разглядеть и полноценного соперника «Зенита». «Краснодар», потеряв всех своих легионеров, сберег симпатичное лицо и запрыгнул в четверку. Сюрпризов противоположной, что ли, окраски тоже хватало — катастрофы «Спартака», вылетевшего из элиты «Рубина».

Этот чемпионат был гораздо тише. Сюрпризы — только относительные, вроде гонки за медалями в исполнении не швыряющегося деньгами «Ростова», к медали не вырулившей, подъема в пятерку «Ахмата», американских горок «Локомотива» или осечек «Динамо» и «Сочи». Словом, ничего действительно интересного.

В «большой пятерке», как ни крути, его было больше. В Англии вдруг резко взбодрился «Арсенал», скис «Ливерпуль», «Челси» колбасило так, что он рухнул на 12-е место, а «Лестер», пару-тройку лет назад тянувший на почти что гранда, выбыл из премьер-лиги. В Германии лидером побыл скромненький выскочка «Унион». В Италии роскошно, в манере великих клубов, сочетающих мощь с эффектностью, удрал от преследователей «Наполи», а «Ювентус», добитый потерей десяти баллов из-за финансовых нарушений, стал всего-то седьмым.

Зрелищность

Но есть и аспект, в котором РПЛ, как ни странно, радикально прибавила, обскакав «большую пятерку». Достаточно значимый аспект.

Перечень факторов, вносящих вклад в привлекательность чемпионата, был бы неполным без объема и эффективности атакующих действий. Наиболее доступное их цифровое выражение — число голов, которое забивают в матчах турнира. В чемпионате России оно когда-то было стыдным в сопоставлении с «большой пятеркой», но с некоторых пор он перестал ей уступать. Средняя результативность в первенстве неуклонно, пусть чаще маленькими шажками, росла (см. справку). Однако новый подъем получился громоподобным — практически на половинку гола.

Средняя результативность РПЛ за последние десять сезонов (голов за матч) Выйти из полноэкранного режима 2013/14 2,61 2014/15 2,55 2015/16 2,43 2016/17 2,45 2017/18 2,13 2018/19 2,25 2019/20 2,26 2020/21 2,43 2021/22 2,65 2022/23 3,04 Открыть в новом окне

Благодаря ему в этом чемпионате России средняя результативность, наконец, преодолела представлявшуюся даже в ту эпоху, когда «Анжи» мог позволить себе купить Самуэля Это’о, недосягаемой планку в три мяча за матч. Между тем из первенств «большой пятерки» она покорилась только немецкому, а его превосходство над отечественным было крохотным.

И это явно не совпадение. В РПЛ все больше и больше клубов ставят на открытый футбол с акцентом на активную игру в атаке. Такой предпочитают и «Зенит», и ЦСКА, и «Спартак», и «Краснодар», и «Локомотив», и «Динамо», и даже те, кого волновало в первую очередь выживание в лиге,— те же «Крылья Советов». Собственно, скучных, молящихся на осторожность команд в лиге уже крайне мало.

И в ней появился бомбардир с показателями, достойными показателей бомбардиров «большой пятерки». 23 гола зенитовца Малкома — это столько же, сколько забил в испанском чемпионате (кстати, с календарем подлиннее) король среди футбольных снайперов текущего века Роберт Левандовский из «Барселоны». А отметки в 20 мячей, которая прежде считалась чуть ли не знаковой по российским меркам, достиг еще и спартаковец Квинси Промес.

Средняя посещаемость матчей РПЛ за последние десять сезонов (человек) Выйти из полноэкранного режима 2013/14 11499 2014/15 10151 2015/16 11046 2016/17 11415 2017/18 13971 2018/19 16817 2019/20* 17285 2020/21 7806 2021/22** 11957 2022/23 9426 Открыть в новом окне *По итогам первых 22 туров. **По итогам последних 11 туров.

Жесткость корреляции результативности чемпионата России с его востребованностью у зрителей, к сожалению, проверить было невозможно. Средняя посещаемость чемпионата России, до этого страдавшая из-за антикоронавирусных ограничений, свалилась буквально в пропасть. Она составила менее 10 тыс. человек на игре, хотя после мирового первенства 2018 года грозила подвинуться вплотную к европейским стандартам, то есть двум десяткам тысяч зрителей. Но основная причина обвала чересчур хорошо известна. Это введенный с весны повсеместно в РПЛ Fan ID, необходимость оформлять который, оказалось, с точки зрения фанов, служит серьезным препятствием для посещения стадиона. Процедуру получения «карты болельщика» уже упростили, но, насколько заметным будет эффект от упрощения, выяснится, видимо, позже.

Средняя домашняя посещаемость клубов РПЛ (тыс. человек) Выйти из полноэкранного режима Клуб 2021/22* 2022/23 Изменение 1. «Зенит» 34,5 30,7 –3,8 2. «Краснодар» 16,7 19,2 +2,5 3. «Факел» — 13,9 — 4. «Динамо» 17,9 13,7 –4,2 5. «Спартак» 9,6 10,9 +1,3 6. ЦСКА 10,8 9,1 –1,7 Открыть в новом окне *Последние 11 туров.

Финансовая устойчивость

Естественно, ни о каком финансовом рывке РПЛ в период «изоляции» речи идти не может. А ее возможности в сопоставлении с теми, что имеет «большая пятерка», хорошо иллюстрирует совокупная трансферная стоимость игроков лиг, согласно оценке Transfermarkt. У российского первенства она в четыре с половиной раза ниже, чем у наименее богатого среди чемпионатов-флагманов — французского (см. справку). Поступления же гигантов европейского футбола, возглавляющих рейтинг Deloitte Money League, ранжирующего клубы по доходам,— «Манчестер Сити», «Реала», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Баварии», «Барселоны» — таковы, что любой из них, поднапрягшись, мог бы на них содержать всю российскую лигу.

Но есть и позитивный момент. Те сезоны, что предшествовали нынешнему, обязательно дополняли поток новостей, касающихся футбола, новостями о таких денежных бедах отдельных клубов, что не просто портят им жизнь, а реально угрожают существованию: надо думать не о том, как зацепиться за РПЛ, а о том, как не исчезнуть. Список или исчезнувших, или завязших в темных глубинах низших лиг именно из-за финансовых неурядиц команд успел разрастись до солидных размеров: «Сатурн», «Амкар», «Алания», «Москва», «Кубань», «Анжи», «Тамбов»… Но в этом чемпионате обошлось без ЧП такого рода, что уже достижение. Как и нежданно проявленный российским футбольным руководством креативный подход к структуре календаря, в котором по соседству с первенством возник Кубок России с перелопаченным до неузнаваемости форматом, благодаря реформе подтянувший спонсоров и увеличивший призовой фонд в десять раз — до 1,5 млрд руб. Сумма не то чтобы поражающая воображение, но уже и далеко не эфемерная. Именно суперфиналом Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» 11 июня в «Лужниках» будет поставлена точка в этом неоднозначном российском футбольном сезоне.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков