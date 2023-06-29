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Коммерсантъ FM
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«После истории с "Титаном" ничего уже не хочется»

Бизнесмены — о коммерческих полетах в космос

Virgin Galactic вновь продает билеты. За $450 тыс. путешественникам предложат 90-минутный суборбитальный полет на корабле SpaceShipTwo. В невесомости он проведет порядка шести минут. Первый пуск запланирован на 29 июня, он ориентирован на научные исследования в сфере микрогравитации. В составе экипажа три представителя военно-воздушных сил Италии. Следующий научный полет состоится в августе, а затем стартуют ежемесячные коммерческие запуски.

Фото: Jose Luis Gonzalez, Reuters

Фото: Jose Luis Gonzalez, Reuters

В соцесетях компанию Virgin Galactic раскритиковали за решение открыть продажи на фоне недавней трагедии с затонувшим батискафом. Уместно ли такое решение? И готовы ли российские бизнесмены отправиться в космос? Эти вопросы “Ъ FM” задал владельцам крупных компаний:

Василий Клюкин, бывший совладелец Совкомбанка, он купил билет на полет в 2013 году: «Это все-таки массовый туризм, который будет относительно доступен для сотни человек. Там не очень большие перегрузки, они не превышают 5g, поэтому какая-то специальная подготовка не нужна. Такой полет доступен и для молодых, и для пожилых. Но я решил, что раньше времени не стоит переживать. Все-таки до полета еще время есть, и трепать себе нервы заранее не имеет смысла».

Максим Валецкий, владелец компании Mr. Doors: «Когда они только начали, я интересовался. Может быть, и слетал бы, пока был молодой. Но $450 тыс. — уже дороговато. А после истории с "Титаном" ничего уже не хочется. И на земле много всего интересного».

Александр Хаминский, адвокат:«У нас настолько много опасных для жизни обстоятельств, причем таких, которые несут даже не риск, а угрозу. И участвовать в авантюрах, гораздо более опасных, чем все то, с чем мы сталкиваемся — как минимум глупость и безответственность».

Сергей Рыжиков, сооснователь сервиса «Битрик24»: «После недавнего погружения батискафа память об этой истории останется еще на какое-то время. И такого рода эксперименты будут проходить либо очень осторожно, либо с большой задержкой. Скорее всего, подобный туризм будет развиваться. Не знаю пока, стал бы я этим пользоваться. Наверное, после тысячного запуска задумался бы».

Virgin Galactic неоднократно переносила старт коммерческих полетов. В последний раз в январе 2023 года. По итогам 2022-го компания получила чистый убыток в $500 млн. Это на 42% больше, чем в 2021-м.

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Дарья Фоменко

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