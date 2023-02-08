Мэр грозит признать «недобросовестным» подрядчика муниципального приюта для животных и музея ВДВ в Воронеже

Глава Воронежа Вадим Кстенин во время инспекции строительства первого муниципального приют для животных в левобережной части города выступил с критикой подрядчика за низкие темпы работ и малое количество строителей на объекте. Приют возводит местное ООО «Стройполимермонтаж» Александра Приверзенцева. Господин Кстенин завил, что компания будет включена в реестр недобросовестных поставщиков, если недоработки не будут устранены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Вадим Кстенин поручил организовать ежедневный контроль хода строительства. «У нас все стройки важные, но приют — точно не тот объект, возведение которого можно позволить себе сорвать,— сказал градоначальник, которого цитирует пресс-служба.— Если я еще раз приеду сюда и увижу такое же количество работников, компания окажется в реестре недобросовестных поставщиков».

На сегодняшний день на участке в 14,5 тыс. кв. м на улице Балашовской, 29/1 продолжается возведение здания ветеринарного пункта с административно-бытовыми помещениями, карантинного отделения, павильона. Уже обустроено бетонное основание и фундаменты дренажных емкостей, завершаются земляные работы и подготовка основания для блочно-модульной котельной, продолжается разработка траншеи для тепловой сети, сообщили в мэрии.

Строительство муниципального приюта для животных в Воронеже уже сдвинули на полгода. По данным властей, это произошло «из-за финансовых сложностей у подрядчика». По расчетам мэра, «проблемный объект» может быть достроен летом. В первоначальном контракте с подрядчиком, копия которого опубликована на портале госзакупок, срок строительства был установлен до декабря 2022 года. Стоимость работ оценивается в 116,9 млн руб. «Стройполимермонтаж» является подрядчиком еще одно крупного проекта местных властей — строительства музея ВДВ.

По проекту, приют должен быть рассчитан на единовременное содержание до 176 собак крупных пород и до 74 — мелких. В приюте планируют вакцинировать, лечить, временно содержать животных без владельца для возврата потерявшихся собак хозяину, либо передачи их новому владельцу. Также в приюте будут стерилизовать и возвращать собак в среду обитания. Кроме того, в приюте организуют ветеринарный пункт с административно-бытовыми помещениями, включая кабинеты для приема и осмотра животных, санитарной обработки, операционной. Также там будет карантинное отделение, сооружения для содержания и обслуживания комплекса зданий приюта, площадка для выгула собак, один отапливаемый и 11 неотапливаемых павильонов для содержания животных.

Подробнее о зоозащитной политике в регионе — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников