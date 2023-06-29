Крупнейшие западные СМИ могут создать коалицию по оценке влияния ИИ на индустрию

Крупные новостные издательства и СМИ, включая New York Times, News Corp., Vox Media, Advance, Axel Springer, IAC, обсуждают возможность создания коалиции, которая бы изучила и оценила влияние искусственного интеллекта (ИИ) на новостную индустрию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Потенциальные участники коалиции пока не обговорили конкретный список вопросов для обсуждения, и некоторые из приглашенных компаний пока не приняли окончательного решения об участии в этом проекте. Издательства сходятся во мнении о том, что необходимо принять меры для защиты своего бизнеса от растущего влияния ИИ, однако они отмечают, что у разных компаний разные приоритеты в этом вопросе, поэтому и взгляды на ситуацию могут быть разными. Эти расхождения могут стать проблемой при выработке единой повестки будущей коалиции, считают источники WSJ.

В марте ряд новостных издательств уже изучали вопрос, насколько широко создаваемый ими контент используется для обучения ИИ, например ChatGPT, а также обсуждали имеющиеся у них в распоряжении юридические рычаги. Высказывавшиеся в последние месяцы по этой проблеме главы издательств подчеркивали необходимость серьезно относиться к развитию ИИ и быть готовыми к тому, что ИИ создаст реальную угрозу для интеллектуальной собственности.

Алена Миклашевская