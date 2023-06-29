Чем известен Ханс-Петер Мозер

29 июня пост гендиректора московского автомобильного завода «Москвич» занял Ханс-Петер Мозер. Биография нового руководителя — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ханс-Петер Мозер

Фото: @ZavodMoskvich Ханс-Петер Мозер

Фото: @ZavodMoskvich

Ханс-Петер Мозер родился в 1954 году в Лаупхайме в Германии. Получил образование в области экономики и управления предприятием. В 1992–1995 годах возглавлял британское отделение немецкого производителя кондиционеров Webasto Thermo & Comfort. С 2005 по 2012 год был управляющим директором немецкого производителя тормозных систем для рельсового и грузового транспорта Knorr-Bremse. В 2013–2022 годах возглавлял проект «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей "КамАЗ"», поспособствовал выходу флагманских грузовиков К5.

В сентябре 2022 года указом президента России Владимира Путина получил российское гражданство.

По данным «Спарк-Интерфакс», на март 2023 года являлся гендиректором автомобильной компании ООО «Хит Моторз Рус», принадлежащей казахской ТОО HEAT Motors.