Поликлиника Калининского района намерена сделать капремонт за четверть миллиарда рублей

ГБУЗ «Городская поликлиника №112» через комитет по госзаказу Санкт-Петербурга ищет подрядчика для капремонта одного из своих корпусов. Ремонт требуется зданию по адресу: улица Академика Байкова, 25, корпус 1А. Помимо отделения городской больницы в этом здании также расположена Клиническая база кафедры общественного здоровья и управления здравоохранением СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Начальная цена контракта составляет 280,5 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

В сметы включены работы по архитектурным и конструктивным решениям, там пройдет некапитальная перепланировка и отделочные работы. Также в здании будут обновлены инженерные коммуникации, в том числе ИТП, системы вентиляции и кондиционирования.

Завершить работы подрядчик должен к 20 декабря 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что для детской школы искусств имени М.И. Глинки в Невском районе Петербурга построят новое здание за 1,5 млрд рублей.

Екатерина Рязанова

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