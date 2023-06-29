Вице-премьера Карачаево-Черкесии задержали за хищение 100 млн рублей по программе здравоохранения

В Карачаево-Черкесии в рамках уголовного дела, связанного с хищениями из федерального бюджета, задержаны семь человек, которых следствие подозревает в участии в организованном преступном сообществе. Главой сообщества была вице-премьер правительства КЧР Ирина Гербекова, сообщила пресс-служба МВД в Telegram. По данным ведомства, сообщество специализировалось на хищении в особо крупных размерах средств федерального бюджета, выделенных по государственной программе развития здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Гербекова

Фото: Министерство труда и социальной защиты КЧР Ирина Гербекова

Фото: Министерство труда и социальной защиты КЧР

Следствие установило, что «в составе преступного сообщества находились сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели, в том числе осуществляющие свою деятельность в других субъектах СКФО». По предварительным оценкам, ущерб бюджету от действий членов ОПС составил более 100 млн руб. Похищенные деньги выделялись в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату зарплаты медработникам. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения).

При обысках у задержанных изъяли крупные суммы денег. На видео с обысков показаны десятки коробок с брендовой обувью.

Уголовное дело по факту хищений в республиканской клинической больнице было возбуждено три месяца назад. Тогда же был задержан заместитель главного врача Василий Бабичев. По делу проходят также его супруга — индивидуальный предприниматель, с которой больница заключала контракты на проведение работ и услуг, и главный бухгалтер больницы. 28 июня стало известно о возбуждении дела в отношении госпожи Гербековой, которая возглавляла республиканскую клиническую больницу в период 2010–2011-го и с 2015 по 2020 год.

Александра Ларинцева, Пятигорск