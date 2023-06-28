Против вице-премьера Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело за организацию ОПС

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества в республиканской клинической больнице. В организации сообщества подозревается вице-премьер правительства КЧР Ирина Гербекова. Она руководила этим лечебным учреждением в должности главврача в 2010−2011 годах, а также с 2015 по 2020 год.

Следствие полагает, что члены сообщества, в которое входили, по предварительным данным, заместитель главврача и главный бухгалтер, похищали средства, выделяемые лечебному учреждению в том числе на закупки медикаментов.

По данным источников «Ъ», основное дело о хищениях в республиканской больнице было возбуждено еще три месяца назад. Тогда же был задержан заместитель главного врача Василий Бабичев, работавший под началом Ирины Гербековой в период с 2015 по 2020 год. По делу проходит также его супруга — индивидуальный предприниматель, с которой больница заключала контракты на проведение работ и услуг, и главный бухгалтер больницы.

Следствие предполагает, что за несколько лет из бюджета госучреждения через мнимые сделки и фиктивные договоры было похищено несколько миллионов рублей.

Александра Ларинцева, Пятигорск