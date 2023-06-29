Из Сочи в Сухум начал курсировать девятипалубный лайнер «Князь Владимир»

С 29 июня запускаются морские круизы из Сочи в Сухум. Их будет выполнять девятипалубный лайнер «Князь Владимир», рассчитанный на 600 человек, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал теплохода «Князь Владимир» Фото: портал теплохода «Князь Владимир»

Всего лайнер планирует совершить 11 рейсов. Они будут проходить еженедельно до 11 сентября. Из Сочи отправление будет проходить по четвергам в 21:00 с прибытием в Сухум в пятницу в 9:00. В обратном направлении рейсы запланированы по воскресеньям в 23:00 с возвращением в Сочи по понедельникам в 9:00.

На сайте судна указано, что «Князь Владимир» является первым российским морским круизным лайнером. В 2013, 2017 и 2023 годах теплоход прошел реконструкции. Длина судна составляет 142 метра, осадка — 7,8 метра. 23 июня лайнер совершил тестовый переход из Сочи в Сухум. Сейчас на утверждении находятся также другие маршруты.

Татьяна Ручкина

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