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обновлено 07:49

Ушел из жизни бывший главный архитектор Перми

На 90-м году жизни скончался бывший главный архитектор Перми Геннадий Игошин. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пермский архитектор Виктор Воженников.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Геннадий Игошин занимал должность главного архитектора Перми с 1970 по 1997 год. При его участии в 1972 году был разработан генеральный план города, он был автором плана городской эспланады.

Геннадий Игошин являлся почетным архитектором России, членом градостроительного совета при главе Перми. В 2009 году за особые заслуги в формировании архитектурного облика Перми ему было присвоено звание почетного гражданина краевой столицы.

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