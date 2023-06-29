Ушел из жизни бывший главный архитектор Перми

На 90-м году жизни скончался бывший главный архитектор Перми Геннадий Игошин. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пермский архитектор Виктор Воженников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Геннадий Игошин занимал должность главного архитектора Перми с 1970 по 1997 год. При его участии в 1972 году был разработан генеральный план города, он был автором плана городской эспланады.

Геннадий Игошин являлся почетным архитектором России, членом градостроительного совета при главе Перми. В 2009 году за особые заслуги в формировании архитектурного облика Перми ему было присвоено звание почетного гражданина краевой столицы.