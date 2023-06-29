Президент Колумбии призвал выразить России протест из-за ранения трех колумбийцев в Краматорске

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД его страны должен выразить протест России в связи с ранением трех колумбийцем при ракетном ударе в Краматорске. В свою очередь в российском посольстве в Колумбии назвали их поездку на Украину безрассудной.

«Россия напала на трех беззащитных колумбийских мирных жителей. Тем самым нарушает протоколы войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста Мы ждем возвращения домой живыми и здоровыми Серхио, Эктора и Каталину»,— написал господин Петро в Twitter.

Посольство России в Колумбии рекомендовало гражданам этой страны отказаться от «посещения территорий и мест, находящихся в зоне боевых действий». «Мы рады, что для граждан Колумбии, которые были легко ранены, эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией»,— сказано в заявлении дипмиссии в Twitter.

Накануне в результате ракетного удара было разрушено кафе-пиццерия в Краматорске. По последним данным, погибли 11 человек, ранены более 60. Днем 28 июня стало известно, что среди пострадавших есть бывший советник президента Колумбии по мирному урегулированию Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Они приехали в город после участия в книжной ярмарке в Киеве.

Минобороны РФ в своей сводке заявило, что в Краматорске был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Олеся Павленко