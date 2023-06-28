Песков об ударе по Краматорску: Россия атакует только военную инфраструктуру

Российские военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию об ударе по кафе в Краматорске, в результате которого, по сообщениям украинской стороны, погибли мирные граждане.

«Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Удара по Краматорску был нанесен вчера, 27 июня, на месте также возник пожар. Число погибших уже достигло десяти человек, в их числе трое детей, пострадали около 60, сообщили Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Офис генпрокурора. Минобороны РФ в своей сегодняшней сводке заявило, что в Краматорске был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер