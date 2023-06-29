WSJ: рухнувшая криптобиржа FTX планирует перезапуск и ребрендинг

FTX собирается привлечь инвесторов для перезапуска своей криптобиржи. Биржа также проведет ребрендинг. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники и исполнительного директора FTX Джон Рэя III, назначенного в ноябре после объявления о банкротстве площадки.

По словам господина Рэя, FTX начала процесс привлечения заинтересованных сторон к перезагрузку своей биржи. По информации WSJ, компания также планирует ребрендинг криптобиржи при любом выбранном варианте перезапуска. По словам источников газеты, в рамках переговоров FTX обсуждают возможную компенсацию клиентам в виде доли в организации, которая будет основана в рамках перезапуска биржи.

Как пишет WSJ, в перезапуске криптобиржи заинтересована блокчейн-компания Figure. Ранее эта компания входила в инвестиционную группу, которая хотела получить на права на перезапуск другой обанкротившейся криптокомпании Celsius Network, но в итоге их получил консорциум во главе с Fortress Investment Group.

Криптобиржа FTX, которая одно время считалась второй по величине криптобиржей в мире, обанкротилась в ноябре 2022 года. За два месяца до банкротства FTX оценивалась в $32 млрд, в начале декабря ее стоимость упала до $1 млрд. Основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено более десятка обвинений, в том числе мошенничество, сговор с целью обмана, халатность в управлении биржей, дачу взяток и т. п. Под следствием находятся также несколько бывших топ-менеджеров FTX.

Олеся Павленко