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Коммерсантъ FM
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В Якутии из-за грозы выросла площадь лесных пожаров

В Якутии площадь лесных пожаров выросла из-за грозы и сильного ветра в регионе. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

К утру 29 июня в регионе действует 21 лесной пожар и два ландшафтных, добавили в ведомстве. За сутки обнаружили 14 новых пожаров и три ликвидировали. В тушении принимают участие 180 парашютистов-десантников «Авиалесоохраны», 67 лесных пожарных «Якутлесресурса», а также 13 единиц техники.

«Причина возникновения пожаров — гроза. На территории республики наблюдается высокая грозовая активность и высокая ветровая нагрузка, вследствие чего возникшие лесные пожары быстро увеличиваются»,— сказано в сообщении министерства.

Накануне правительство Якутии ввело режим чрезвычайной ситуации в Усть-Майском районе из-за трех природных пожаров в труднодоступной местности. В Гидрометцентре предупреждали, что в регионе в ближайшие дни будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. В ряде районов Якутии также действует штормовое предупреждение.

Олеся Павленко

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