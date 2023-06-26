Гидрометцентр прогнозирует сильные дожди в нескольких регионах России

Сильные дожди прогнозируются 26–27 июля в Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Тамбовской, Челябинской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Челябинской области ожидается гроза, крупный град и усиление ветра до 25 м/с. В Краснодарском и Ставропольском краях сильный дождь с грозой прогнозируется завтра, 27 июля. В Архангельской, Вологодской, Костромской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае, Коми и Якутии ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, добавил господин Вильфанд.

По прогнозу синоптиков, в Москве сегодня, 26 июня, будет 25–27°C (в Подмосковье — 23–28°C), переменная облачность, преимущественно без осадков. 27 июня температура в столице снизится до 22–24°C (в Подмосковье — до 19–24°C), также будет облачно с прояснениями.

Лаура Кеффер