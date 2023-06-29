Береговая охрана США обнаружила предположительные останки погибших при крушении батискафа «Титан»

Береговая охрана США подняла со дна Атлантического океана обломки батискафа «Титан» и вероятные останки погибших при его крушении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Береговая охрана США подняла обломки и вещественные доказательства с морского дна с места глубоководного аппарата "Титан". Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения»,— сказано в сообщении.

В заявлении отметили, что расследование крушения «Титана» продолжается, им занимается команда следователей из нескольких стран. «Предстоит проделать значительный объем работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофическому крушению "Титана"»,— цитирует пресс-служба слова начальника ведомства капитана Джейсона Нойбауэра.

Батискаф «Титан», на борту которого находились пять человек, пропал 18 июня. Они направлялись к обломкам лайнера «Титаник» в северной части Атлантического океана. 23 июня объявили об обнаружении обломков батискафа. По предварительным данным, его корпус не выдержал давления на глубине океана. 28 июня обломки подлодки начали поднимать на поверхность.

Подробнее о крушении — в материале «Ъ» «"Безопасность — пустая трата времени"».

Олеся Павленко