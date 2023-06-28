Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Потребительский спрос рекордно подрос

Аналитики фиксируют его исторический максимум по итогам мая

Свежая статистика Росстата позволяет фиксировать исторические максимумы объемов потребительского спроса, спроса на труд при минимальной безработице. Впрочем, такой рост обнаруживается на фоне снижения реальных зарплат и увеличения дисбалансов в пользу занятых в военном секторе и работников военных отраслей, отмечают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

По данным Росстата (.pdf), потребительская активность в мае 2023 года продолжала ускоренно расти, в том числе после того, как статистики повысили оценки оборота розницы (на 0,3 процентного пункта, п. п.) и общепита (на 1,5 п. п.) с начала года на основе данных ежеквартальных обследований малых предприятий и «изменений, внесенных респондентами в представленные ранее данные». В итоге оборот розничной торговли в мае оказался на 9,3% выше уровня мая 2022 года (по оценке Минэкономики, за месяц с учетом сезонности показатель вырос на 1,8% против 1,3% за апрель), а общепита — на 22,4% соответственно. Данные о динамике услуг также были пересмотрены — на 1,4 п. п. вверх за 2022 год, а с начала 2023 года — на 1,6 п. п. вниз.

Однако реальный потребительский спрос в секторе продолжает быстро расти — в мае на 5,2% в годовом выражении и на 0,5% за месяц с учетом сезонности (за апрель — на 0,2%), оценили в Минэкономики.

В результате, по подсчетам министерства, общий объем потребительского спроса (розница, общепит и услуги) в мае был на 8,8% выше уровня мая 2022 года (на 7,3% в апреле) и на 1,8% превысил благодаря услугам и общепиту уровень мая 2021 года. В январе—мае 2023 года спрос уже превышал соответствующий уровень на 0,7%, тогда как еще в первом квартале был ниже уровня прошлого года на 3,9%. Схожие оценки получил Игорь Поляков из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП): если в январе—апреле общий потребительский спрос был ниже соответствующего периода 2022 года на 1%, то в январе—мае на 1% его превысил. По словам аналитика, такой объем показателя является историческим максимумом — и если до марта основными факторами его роста были услуги и общепит, то с марта стал активно удовлетворяться отложенный спрос на непродовольственные товары, в том числе машины и электронику.

Причин столь бурного роста потребительского спроса довольно много. Среди них, например, снижение потребления за границей — на 7% в первом квартале 2023 года в годовом выражении, бурный рост кредитной активности населения (см. “Ъ” от 26 июня) и потребительских настроений, который продолжился и в июне (см. “Ъ” от 27 июня), а также, отмечает господин Поляков, значительные выплаты военным и гражданам со стороны государства и растущий дефицит квалифицированных работников на фоне рекордно низкой безработицы (в мае очередной исторический минимум — 3,2% рабочей силы).

Минэкономики прогнозирует рост розничных продаж в 2023 году на 5,3%, полагая, что восстановлению спроса будет способствовать рост зарплат и доходов населения.

По данным Росстата, годовые темпы роста реальных зарплат апреле достигли (благодаря низкой базе 2022 года и снижению инфляции) 10,4% в годовом выражении после роста на 2,7% в марте 2023 года, и как реальные зарплаты, так и пенсии (за исключением выбросов) находятся на уровне среднемесячных показателей 2020 года. В ЦМАКП же оценили, что в апреле к марту с учетом сезонности реальная зарплата просела на 0,4% на фоне того, как за первый квартал 2023 года она демонстрировала среднемесячную стагнацию в минус 0,1%.

Потребительские настроения в России улучшались в ожидании инфляции будущего

В Минэкономики ждут роста реальных зарплат в 2023 году на 5,4%, то есть заметного улучшения их динамики с 4,2% за январь—апрель 2023 года. В ЦМАКП же убеждены, что давление на рынок труда будет расти (в мае, по оценкам центра, спрос на рабочие места также был на уровне исторического максимума — 75,4 млн человек), как и на зарплаты, но диспропорционально. «Рост связан с развитием военных производств»,— заключает Игорь Поляков.

Артем Чугунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...