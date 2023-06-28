Потребительский спрос рекордно подрос

Свежая статистика Росстата позволяет фиксировать исторические максимумы объемов потребительского спроса, спроса на труд при минимальной безработице. Впрочем, такой рост обнаруживается на фоне снижения реальных зарплат и увеличения дисбалансов в пользу занятых в военном секторе и работников военных отраслей, отмечают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

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По данным Росстата (.pdf), потребительская активность в мае 2023 года продолжала ускоренно расти, в том числе после того, как статистики повысили оценки оборота розницы (на 0,3 процентного пункта, п. п.) и общепита (на 1,5 п. п.) с начала года на основе данных ежеквартальных обследований малых предприятий и «изменений, внесенных респондентами в представленные ранее данные». В итоге оборот розничной торговли в мае оказался на 9,3% выше уровня мая 2022 года (по оценке Минэкономики, за месяц с учетом сезонности показатель вырос на 1,8% против 1,3% за апрель), а общепита — на 22,4% соответственно. Данные о динамике услуг также были пересмотрены — на 1,4 п. п. вверх за 2022 год, а с начала 2023 года — на 1,6 п. п. вниз.

Однако реальный потребительский спрос в секторе продолжает быстро расти — в мае на 5,2% в годовом выражении и на 0,5% за месяц с учетом сезонности (за апрель — на 0,2%), оценили в Минэкономики.

В результате, по подсчетам министерства, общий объем потребительского спроса (розница, общепит и услуги) в мае был на 8,8% выше уровня мая 2022 года (на 7,3% в апреле) и на 1,8% превысил благодаря услугам и общепиту уровень мая 2021 года. В январе—мае 2023 года спрос уже превышал соответствующий уровень на 0,7%, тогда как еще в первом квартале был ниже уровня прошлого года на 3,9%. Схожие оценки получил Игорь Поляков из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП): если в январе—апреле общий потребительский спрос был ниже соответствующего периода 2022 года на 1%, то в январе—мае на 1% его превысил. По словам аналитика, такой объем показателя является историческим максимумом — и если до марта основными факторами его роста были услуги и общепит, то с марта стал активно удовлетворяться отложенный спрос на непродовольственные товары, в том числе машины и электронику.

Причин столь бурного роста потребительского спроса довольно много. Среди них, например, снижение потребления за границей — на 7% в первом квартале 2023 года в годовом выражении, бурный рост кредитной активности населения (см. “Ъ” от 26 июня) и потребительских настроений, который продолжился и в июне (см. “Ъ” от 27 июня), а также, отмечает господин Поляков, значительные выплаты военным и гражданам со стороны государства и растущий дефицит квалифицированных работников на фоне рекордно низкой безработицы (в мае очередной исторический минимум — 3,2% рабочей силы).

Минэкономики прогнозирует рост розничных продаж в 2023 году на 5,3%, полагая, что восстановлению спроса будет способствовать рост зарплат и доходов населения.

По данным Росстата, годовые темпы роста реальных зарплат апреле достигли (благодаря низкой базе 2022 года и снижению инфляции) 10,4% в годовом выражении после роста на 2,7% в марте 2023 года, и как реальные зарплаты, так и пенсии (за исключением выбросов) находятся на уровне среднемесячных показателей 2020 года. В ЦМАКП же оценили, что в апреле к марту с учетом сезонности реальная зарплата просела на 0,4% на фоне того, как за первый квартал 2023 года она демонстрировала среднемесячную стагнацию в минус 0,1%.

В Минэкономики ждут роста реальных зарплат в 2023 году на 5,4%, то есть заметного улучшения их динамики с 4,2% за январь—апрель 2023 года. В ЦМАКП же убеждены, что давление на рынок труда будет расти (в мае, по оценкам центра, спрос на рабочие места также был на уровне исторического максимума — 75,4 млн человек), как и на зарплаты, но диспропорционально. «Рост связан с развитием военных производств»,— заключает Игорь Поляков.

Артем Чугунов