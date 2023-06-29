Специальная летная отделка

Как стало известно “Ъ”, из-за неопределенности суммы ущерба Мещанским райсудом в Генпрокуратуру было возвращено резонансное уголовное дело о предполагаемом хищении 253 млн руб. в ходе отделки салонов трех самолетов Як-40 специального летного отряда (СЛО) «Россия». Ранее дело возвращалось из-за неясности самого обвинения. Что теперь делать с материалами, предстоит решить генералу Сергею Степанову, который возглавлял расследование по делу, а теперь надзирает за ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-президент ОАК Сергей Герасимов, исполнительный директор ООО «Вемина Авиапрестиж» Сергей Давыдов и гендиректор ООО «Вемина Авиапрестиж» Виталий Романюк

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший вице-президент ОАК Сергей Герасимов, исполнительный директор ООО «Вемина Авиапрестиж» Сергей Давыдов и гендиректор ООО «Вемина Авиапрестиж» Виталий Романюк

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О возвращении уголовного дела в Генпрокуратуру ходатайствовал представитель гособвинения, которого поддержали адвокаты и подсудимые: бывшие вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Герасимов, генеральный и исполнительный директора ООО «Вемина Авиапрестиж» Виталий Романюк и Сергей Давыдов. А произошло это потому, что проведенная Центром судебных экспертных исследований Минюста финансово-экономическая экспертиза показала, что общие затраты ООО «Вемина Авиапрестиж» на ремонт трех Як-40 составляли не менее 320 млн руб. из 394 млн руб., выделенных по контракту. По версии же следствия, похищено было не менее 253 млн руб.

Отметим, что противоречили выводам следствия и данные оценщиков из ЗАО «Русская оценка», проведших в мае 2021 года проверку работ по требованию Московского арбитражного суда, рассматривавшего иск «Вемины Авиапрестиж» о взыскании с СЛО недополученных за ремонт 78 млн руб. с учетом ранее выплаченного обществу аванса в 315,9 млн руб. Арбитраж полностью удовлетворил иск общества.

Как уже сообщал “Ъ”, решение о переоборудовании трех Як-40 в СЛО было принято еще в 2015 году. По результатам электронного аукциона соответствующий контракт был заключен с ОАК. Непосредственно же к выполнению работ по отделке салонов была привлечена специализировавшаяся на этом «Вемина Авиапрестиж». Контракт был исполнен в 2017 году, когда все работы приняла комиссия.

Однако после этого руководство ЗАО КВАНД-АСХМ (общество занимается установкой авиационного и отделочного оборудования) заявило, что эта компания могла бы выполнить все работы по переоборудованию и отделке вип-самолетов по более низкой цене, что и послужило поводом вначале для прокурорской проверки, а затем и расследования. В октябре 2018 года топ-менеджерам ООО «Вемина Авиапрестиж» Виталию Романюку и Сергею Давыдову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), а бывшему вице-президенту ОАК Сергею Герасимову еще и по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). После чего всех троих по решению Басманного райсуда поместили в СИЗО.

В ходе первого разбирательства по существу обвинение утверждало, что товароведческой экспертизой было установлено низкое качество материалов, использованных для отделки салонов. Так, кресла оказались отделанными дешевой козлиной, а не дорогой буйволиной кожей. Однако суд в сентябре 2020 года из-за противоречия в обвинении вернул материалы в Генпрокуратуру, которая обжаловала данное решение в Мосгорсуде.

По результатам очередного разбирательства, к которому подсудимые уже были освобождены, дело снова оказалось в надзорном ведомстве. Адвокаты надеются, что в итоге расследование будет прекращено за отсутствием состава или события преступления. Интересно, что решать это фактически придется генералу Сергею Степанову, который возглавлял следствие по громкому делу, работая в СКР, а затем перешел в Генпрокуратуру, где надзирает за работой своих бывших коллег.

Алексей Соковнин