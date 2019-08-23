В VIP-салонах дали козла

Как стало известно “Ъ”, вчера из-под стражи освободили бывшего вице-президента ОАК по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова. Следственный комитет считал его участником хищений десятков миллионов рублей, выделенных на отделку салонов самолетов специального летного отряда (СЛО) «Россия», который обслуживает первых лиц страны. Однако, завершив расследование, СКР установил, что господин Герасимов лишь злоупотребил полномочиями, контролируя отделочные работы, в ходе которых, в частности, дорогую кожу заменили дешевой козлятиной.

Вчера следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор Сергей Степанов предъявил обвинение в окончательной редакции Сергею Герасимову, а также генеральному и исполнительному директорам компании «Вемина Авиапрестиж» Виталию Романюку и Сергею Давыдову. Все трое были задержаны сотрудниками ФСБ в октябре прошлого года, арестованы Басманным райсудом и первоначально обвинены в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако в четверг генерал Степанов, сохранив статью, инкриминируемую коммерсантам, изменил обвинение господину Герасимову. Окончательно ему вменили в вину гораздо менее тяжкую, до 4 вместо 10 лет заключения, ч. 1 ст. 285 («злоупотребление должностными полномочиями») УК. Таким образом, следствие пришло к выводу, что бывший вице-президент ОАК не участвовал в хищениях, но, отвечая в корпорации за контракты с СЛО «Россия», плохо контролировал их исполнение, что и привело к махинациям бюджетными средствами.

Учитывая, что господин Герасимов впервые привлекается к уголовной ответственности, а за безупречную службу в военной авиации, погранвойсках и ФСО (на военной и государственной службе он, кстати, находился 24 года) отмечен многочисленными наградами, следователь вынес постановление об освобождении обвиняемого из СИЗО «Лефортово» под подписки о надлежащем поведении и невыезде из Москвы. Уже поздно вечером Сергей Герасимов, покинув камеру, которую делил с обвиняемыми в терроризме и одним из прокуроров, вернулся домой, где вместе с родственниками и друзьями отметил происшедшее.

Предполагается, что вместе с подельниками господин Герасимов с понедельника приступит к ознакомлению с материалами уголовного дела, в котором около 100 томов. Господа Романюк и Давыдов будут читать материалы, находясь в СИЗО. Их защита на протяжении всего расследования требовала освобождения обвиняемых, указывая, что инкриминируемое преступление относится к неарестной предпринимательской деятельности. Отдельно отмечалось, что на иждивении господина Романюка находятся восемь детей, в том числе двое приемных.

Это дело генерал Степанов возбудил по материалам ФСБ и прокуратуры, с которыми, как считается, компроматом поделился один из бывших поставщиков СЛО «Россия», 9 октября прошлого года. По версии следствия, СЛО заключил с ОАК контракт на оборудование VIP-салонов в трех его самолетах Як-40, перечислив корпорации аванс в 315 млн руб. из 394 млн, указанных в соглашении. В свою очередь, Сергей Герасимов, по первоначальной версии следствия, «обеспечил» победу в объявленном ОАК конкурсе субподрядчику — компании «Вемина Авиапрестиж», которой было заплачено 253 млн руб., а потом, осуществляя со стороны ОАК контроль за ее работами, не заметил махинации с использованными компанией материалами.

«Вемина» считалась ведущей в стране компанией в дизайне VIP-салонов. В частности, ее специалисты оборудовали борта «номер один» для президентов Таджикистана и Польши Эмомали Рахмона и Александра Квасьневского. Преемник последнего Лех Качиньский разбился на этом Ту-154 в 2010 году под Смоленском.

В свою очередь, экспертизы, назначенные следствием, в том числе биологическая, установили, что для отделки салонов «яков» использовались более дешевые, чем предусмотрено в контрактах, материалы. Например, среди них, как сообщил “Ъ” источник, близкий к следствию, оказалась козлиная кожа, которая вообще не используется для обшивки сидений, так как не обладает необходимой износостойкостью.

Таким образом, первоначальный ущерб с 70 млн руб. к окончанию следственных действий вырос почти до 200 млн руб. Иск на данную сумму СЛО «Россия» заявил к обвиняемым, рассчитывая взыскать с них ущерб по результатам судебного следствия.

При этом следует отметить, что никто из трех фигурантов скандального расследования свою вину не признает, рассчитывая доказать это в суде. Адвокаты обвиняемых от комментариев вчера воздержались. Известно, что они предоставляли следствию и надзирающей за ним Генпрокуратуре выводы независимых экспертов, которые махинаций с материалами вообще не подтвердили.

Юрий Сенаторов, Николай Сергеев