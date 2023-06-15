Поварихи «Азова» готовили захват власти

В Ростове-на-Дону началось рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении 24 предполагаемых участников украинского подразделения «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено). Пятнадцати мужчинам, служившим в нем в разное время и на разных должностях, и девяти женщинам, работающим в основном поварами, вменяют насильственный захват власти в ДНР, а также участие в террористической организации. Большинство подсудимых частично признали вину.

Южный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела предполагаемых участников запрещенного «Азова», которым СКР инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 278 (насильственный захват власти) УК и ст. 205.5 (участие в террористической организации) УК.

На первом заседании выяснилось, что двое обвиняемых — Давид Касаткин и Дмитрий Лабинский — были переданы украинским властям в обмен на пленных россиян. Будут ли их теперь судить заочно или обвинения с них сняты в связи с обменом, на судебном заседании не обсуждалось.

Еще двое — Елена Аврамова и Олег Мижгородский — не были доставлены из СИЗО в зал суда из-за болезней. Даже с учетом отсутствия четырех человек в этом процессе приняли участие наибольшее число подсудимых за все время судебной практики Южного окружного военного суда.

В ходе разбирательства были установлены личности обвиняемых, а также рассмотрено ходатайство прокурора о продлении подсудимым меры пресечения в виде ареста.

Как сказано в материалах следствия, в числе обвиняемых по уголовному делу проходят военнослужащие подразделения Национальной гвардии Украины, взятые в плен или задержанные после начала специальной военной операции. Так, Олег Жарков был захвачен в марте 2022 года при выходе из военного городка в Мариуполе, Артур Грецкий — на территории комбината «Азовсталь» в апреле 2022 года, Алексей Смыков — покидая зону боевых действий после получения множества ранений. Недалеко от территорий, где шли боевые действия, также в 2022 году были пойманы участники националистического подразделения Александр Мероченец и Никита Тимонин и вступивший в него вскоре после начала СВО Александр Ищенко.

Часть обвиняемых являются бывшими участниками запрещенной организации. Так, подсудимый Александр Ирха был задержан у себя дома в Мариуполе народной милицией ДНР в апреле 2022 года в связи с тем, что служил в танковом подразделении террористического «Азова» в 2015–2020 годах. Также бывшими членами отряда являются Александр Мухин, Анатолий Грицык и Ярослав Ждамаров, Олег Мижгородский, Олег Тышкул и Артем Гребешков, которые уволились из него в период с 2018 по 2021 год.

Все обвиняемые женщины подписали явки с повинной, указано в материалах уголовного дела. Так, Наталья Гольфинер, работавшая начальником продовольственного склада запрещенного «Азова», в феврале 2022 года находилась на больничном и отказалась выйти на работу, а в апреле добровольно обратилась в милицию ДНР, которая ее и задержала. Подписали явки задержанные при иных обстоятельствах повара Ирина Могитич, Елена Аврамова, Владислава Майборода и Марина Текин.

Еще четверо подсудимых — повара Нина Бондаренко, Алена Бондарчук, Лилия Руденко и Лилия Паврианидис — были задержаны 17 марта 2022 года. По версии следствия, в этот день начальник продовольственной службы запрещенного «Азова» Татьяна Тимошева приказала женщинам-поварам оставить все документы и вещи, связывающие их с военной службой, и покинуть Мариуполь. Их вывезли в центр города на бронемашине «Козак», оттуда они пешком отправились в Ялту в дом одной из поваров террористического «Азова» Лилии Руденко. Когда женщины вышли на Мелекинский блокпост на окраине Мариуполя, их задержали военнослужащие из ДНР и Чечни.

На допросах обвиняемые признавали, что служили в подразделении, которое по иску Генпрокуратуры России было запрещено Верховным судом только в августе 2022 года, но настаивали, что не занимались террористической или другой противоправной деятельностью. Многие из них заявляли, что считали службу обычной работой и шли на нее в основном ради стабильной зарплаты и из желания решить семейные проблемы — например, собрать денег на лечение родственнику или дать высшее образование ребенку.

При этом, что интересно, десяткам других военнослужащих запрещенного «Азова», которые были взяты в плен в Мариуполе, в СКР и вовсе не стали инкриминировать совершение таких «общих» преступлений, как насильственный захват власти в ДНР и участие в террористической организации, зато обвинили их в конкретных преступных действиях, как правило, убийствах или покушениях на них, а также в применении запрещенных средств и методов войны (ст. 105 и ст. 356 УК). Дела таких обвиняемых индивидуально рассматриваются Верховным судом ДНР.

При обсуждении ходатайства гособвинителя о продлении ареста большинство подсудимых попросили заменить им меру пресечения на более мягкую. Несколько женщин отметили, что дома их ждут малолетние дети. Однако суд продлил всем обвиняемым содержание в СИЗО до 29 сентября.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону