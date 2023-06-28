Clearstream приостановила конвертацию расписок на российские акции из-за нового пакета санкций

Clearstream Banking объявила о приостановке исполнения инструкций по конвертации депозитарных расписок на российские акции. Об этом говорится на сайте Clearstream. Решение связано с изменениями в санкционном режиме ЕС в отношении России от 23 июня.

Национальный расчетный депозитарий (НРД; входит в группу Мосбиржи) продлил освобождение от уплаты комиссии за конвертацию депозитарных расписок до 30 декабря 2023 года. Обнуление тарифа позволяло европейским расчетно-клиринговым системам проводить трансакции с подсанкционным НРД. Такой механизм не нарушал санкции, поскольку НРД не получал выгоды от конвертации бумаг.

Однако 23 июня ЕС изменил ст. 5a санкционного регламента ЕС 269/2014. Компетентные органы государств—членов ЕС получили право разрешать конвертацию депозитарных расписок на российские ценные бумаги, находящиеся в НРД. Заявления должны быть поданы до 25 сентября.

Clearstream Banking провела консультации и решила интерпретировать новую поправку как запрет на конвертацию без разрешения компетентных органов. В сообщении Clearstream отмечается, что «все российские ценные бумаги в конечном итоге хранятся в НРД в качестве центрального депозитария эмитента».

Конвертация российских депозитарных расписок будет приостановлена, пока компетентные органы не разъяснят практические шаги для получения разрешения на их конвертацию. «До получения указаний Clearstream Banking не может обрабатывать инструкции по конвертации или аннулированию позиций по депозитарным распискам с российскими базовыми ценными бумагами»,— говорится в сообщении Clearstream.

Анастасия Ларина