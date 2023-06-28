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Коммерсантъ FM
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Косовская полиция остановила автомобиль сына Вучича

Косовская полиция остановила автомобиль, в котором находился сын президента Сербии Данило Вучич в селе Труде на съезде с трассы. Как сообщает косовская газета Koha, его попросили снять футболку с надписью «Сдаваться не вариант».

Александр Вучич и его сын Данило Вучич

Александр Вучич и его сын Данило Вучич

Фото: Личный архив президента Сербии Александра Вучича

Александр Вучич и его сын Данило Вучич

Фото: Личный архив президента Сербии Александра Вучича

По данным Koha, Данило Вучич направлялся в монастырь Грачаница по случаю празднования Видовдана (главный праздник Сербии). Газета опубликовала фото и видео, как утверждается, с места задержания. На кадрах видно, как сотрудники полиции осматривают автомобиль, пока господин Вучич стоит рядом.

Президент Сербии Александр Вучич сказал журналистам, что за 28 июня машину его сына останавливали и обыскивали трижды, передает Kurir. Других деталей он не привел.

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