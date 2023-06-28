МВД проверит информацию о поборах на ростовской трассе во время мятежа

В сети появилось видео, автор которого утверждает, что он волонтер из Омска, перевозящий помощь военным в зону СВО. По словам мужчины, в ночь на 25 июня сотрудники полиции взяли с него 2 тыс. руб. за проезд по трассе в Морозовском районе Ростовской области, которая была перекрыта на время мятежа, организованного ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Они с нас попросили за три уазика с гуманитарной помощью 2 тыс. руб. Мотивировали тем, что ростовская трасса якобы перекрыта, и если надо побыстрее проехать — платите деньги»,— сказал мужчина.

Начальником ГУ МВД России по Ростовской области назначена служебная проверка, сообщает пресс-служба ведомства. Ее проведением займутся сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего»,— отметили в ведомстве.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону