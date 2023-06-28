На жителя Пензенской области возбудили дело о госизмене за передачу данных ВСУ

Управление ФСБ России по Пензенской области расследует уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Как сообщает пресс-служба ведомства, житель региона за деньги передавал сотрудникам Службы безопасности Украины данные российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также членов их семей, «рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены».

С кураторами, как сообщает УФСБ, подозреваемый связывался через Telegram.

Силовики отмечают, что фигурант — житель Пензенской области 1984 года рождения; расследуемый эпизод датирован январем 2023 года.

«В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого»,— добавили в ведомстве.

Никита Маркелов, Саратов