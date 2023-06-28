Коуч разочаровал учеников

В Краснодаре более тридцати клиентов коуча Андрея Сидоропуло добиваются через суд взыскания с него средств, уплаченных за его обучающий курс «Арбитраж трафика». Автор курса обещал научить клиентов уникальной методике работы с интернет-трафиком при продвижении в сети товаров для красоты и здоровья. Однако учебный процесс оказался плохо организован, а вместо уникальных авторских разработок слушатели курса получили информацию, которую можно найти в свободном доступе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Сидоропуло учил методике работы с интернет-трафиком

Фото: страница Андрея Сидоропуло в соцсети Андрей Сидоропуло учил методике работы с интернет-трафиком

Фото: страница Андрея Сидоропуло в соцсети

В Прикубанский районный суд Краснодара поданы 34 иска о взыскании с индивидуального предпринимателя Андрея Сидоропуло средств, перечисленных ему за прохождение авторского обучающего курса под названием «Арбитраж трафика».

Житель Краснодара Андрей Сидоропуло, 1998 года рождения, использовавший ник AndreySD, называл себя учредителем команды TrafficDeals и предлагал слушателям получить уникальные навыки продвижения в интернете товаров для красоты и здоровья. Клиентам предлагали тарифы «Личный» стоимостью 390 тыс. руб., VIP – 120 тыс. руб. и «Стандарт» – 55 тыс. руб. Как следует из материалов суда, претензии Андрею Сидоропуло предъявили клиенты, выбравшие самый дорогостоящий тариф. По условиям договора, эти слушатели должны были получить доступ ко всем модулям обучения и программным продуктам курса, личного VIP-куратора и другие привилегии в рамках курса. Кроме того, Андрей Сидоропуло должен был лично проводить практические занятия в небольших группах, а после окончания обучения слушателям обещали возможность работы в TrafficDeals.

Занятия по программе Андрея Сидоропуло «Арбитраж трафика» начались в Москве в 2021 году, и вскоре клиенты начали требовать у коуча вернуть деньги. Слушатели были недовольны тем, что в группах вместо обещанных пятнадцати человек обучались пятьдесят, личного куратора не было, занятия постоянно переносились, а сам Андрей Сидоропуло появлялся крайне редко. Получив учебные материалы, слушатели обнаружили, что имеющаяся там информация, которая подавалась как уникальная, на самом деле доступна в открытых источниках, с использованием идентичных изображений, схем, таблиц, текстов и графических решений. Не договорившись о возврате оплаты обучения, клиенты Андрея Сидоропуло обратились в суд.

К настоящему времени 20 заявлений о взыскании средств удовлетворены, остальные иски еще не рассмотрены или производство по ним прекращено.

В январе этого года в СМИ появилась информация о том, что в отношении господина Сидоропуло возбуждено уголовное дело.

Связаться с представителем истцов Аидой Земляновой не удалось, на сообщение "Ъ-Юг" в Telegram она не ответила. Письмо на электронную почту Андрея Сидоропуло также осталось без ответа.

Кирилл Половной, гендиректор компании Analytica.mediaLLC, считает, что признанные судом претензии к Андрею Сидоропулонесвидетельствуют о заведомойнедобросовестностиорганизатораобучения. «Насколько мне известно, курс по арбитражу трафика обычно представляет собой так называемый hardskill, то есть набор конкретных навыков и компетенций, в отличие от продукта других бизнес-коучей, которые учат "мыслить позитивно". Мы не можем утверждать, что организатор обучения продавал воздух, более вероятно, что он набрал в команду некомпетентных специалистов. Скорее всего, Андрей Сидоропуло в силу возраста и отсутствия достаточного опыта переоценил свои организаторские способности и не учел сложность образовательного продукта, который он пытался продвигать», - сказал эксперт.

АннаПерова, Краснодар