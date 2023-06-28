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Коммерсантъ FM
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Reuters: UBS собирается сократить 30% сотрудников

Швейцарский банк UBS после слияния с Credit Suisse собирается сократить около 30% сотрудников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. После слияния общий штат банка составляет 120 тыс. человек, так что банк может сократить более 35 тыс. сотрудников. По данным источников, это в первую очередь отражает стремление UBS поглотить швейцарский бизнес Credit Suisse и сократить издержки. В частности, сокращения должны затронуть такие подразделения Credit Suisse, как розничный и инвестиционный банкинг.

Днем ранее, 27 июня, Bloomberg сообщало со ссылкой на источники о планах UBS сократить до 35 тыс. сотрудников. Причем, по данным агентства, в Credit Suisse планируется сократить более половины штата — сейчас в нем 45 тыс. сотрудников.

В UBS и Credit Suisse отказались от комментариев. UBS завершил поглощение Credit Suisse в июне. Банки объявили о сделке в марте — власти Швейцарии уговорили UBS выкупить Credit Suisse, чтобы спасти его от коллапса. В соответствии с условиями сделки UBS и Credit Suisse будут действовать как отдельные организации в рамках UBS Group.

Яна Рождественская

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