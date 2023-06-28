Экс-судья постеснялся публики

Ростовский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, обвиняемого в совершении автоаварии со смертельным исходом. В 2020 году в Краснодаре судья за рулем ToyotaLandCruser сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова и уехал с места происшествия. Пострадавший через несколько месяцев скончался в больнице. Бывший судья свою вину признал лишь частично, а его защита настаивала на слушаниях в закрытом режиме.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Экс-судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского судят за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, а также за оставление пострадавшего в опасности. Первое открытое заседание по делу состоялось в среду в Ростовском областном суде.

По данным следствия, 7 апреля 2020 года в Краснодаре автомобиль ToyotaLandCruser, за рулем которого сидел судья Захарчевский, сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова. Водитель скрылся с места происшествия. Молодой человек, получивший многочисленные травмы, в августе 2020 года скончался в больнице.

Впоследствии Юрий Захарчевский пояснял, что в момент аварии ему стало плохо и он не понимал, что происходит. Во время следствия обвиняемый также настаивал на том, что Данил Юханов сам виноват в аварии, так как в темное время суток он ехал на велосипеде по встречной полосе. Также судья винил в смерти молодого человека врачей, которые якобы оказывали пострадавшему неправильную медицинскую помощь.

На первом судебном заседании защита Юрия Захарчевского заявила ходатайство о проведении судебного разбирательства в закрытом режиме, мотивируя это тем, что дело рассматривается в отношении судьи в отставке. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

После этого прокурор зачитала обвинительное заключение. Экс-судья признал, что был участником аварии, но не согласился с сутью предъявленного обвинения, заявив, что оно противоречит собранным доказательствам. «Вину признаю частично», - подытожил он.

В следующем судебном заседании 11 июля будет допрошена мать погибшего Данила Юханова, признанная потерпевшей. «Впереди долгое судебное разбирательство, а сейчас мы готовимся к допросу Зинаиды Владимировны. Это будет очередное испытание для близких и родных Данила, но уверен, мы справимся»,– прокомментировал представитель потерпевшей, адвокат Алексей Иванов (его слова опубликовала пресс-служба адвокатского бюро «Правовой статус»).

Как писал "Ъ-Юг", после ДТП Юрий Захарчевский не был задержан и продолжил работу судьи. Он ушел в отставку по собственному желанию только спустя почти два года. При этом после отставки за господином Захарчевским были сохранены все гарантии судейской неприкосновенности, в том числе особый порядок его привлечения к уголовной ответственности.

В 2022 году Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении господина Захарчевского. Экс-судья обжаловал это решение в Верховном суде, но не добился результата.

Уголовное дело бывшего краснодарского судьи слушается в Ростове по требованию прокуратуры и потерпевших.

Кристина Федичкина